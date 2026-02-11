SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli göz kamaştırıyor! Cagliari'den 40 milyon euro'luk değerlendirme

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, genç oyuncunun potansiyeline vurgu yaparak, değerinin 40 milyon Euro'ya ulaşabileceğini belirtti.

Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli göz kamaştırıyor! Cagliari'den 40 milyon euro'luk değerlendirme
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya'da fırtınalar estiriyor. Cagliari Sportif Direktörü Angelozzi'nin açıklamaları, oyuncunun değerini zirveye taşıdı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve kısa sürede A takıma yükselen Semih Kılıçsoy, sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performans ve attığı kritik gollerle takımına önemli katkılar sağlayan Kılıçsoy, İtalyan futbolunun da radarına girdi. Özellikle Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin oyuncu hakkındaki övgü dolu sözleri, Semih Kılıçsoy'un değerini katladı.

CAGLIARI RESMEN DUYURDU! "ALMAMAK DELİLİK OLUR"

Semih Kılıçsoy un bonservis bedeli göz kamaştırıyor! Cagliari den 40 milyon euro luk değerlendirme 1

Sky Sports'a konuşan Angelozzi, "Semih'i nasıl almayabiliriz? Almamak delilik olurdu. O, bana Gerd Müller'i hatırlatıyor. 2005 doğumlu ve çok önemli bir potansiyele sahip. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Az oynadı ama dört etkileyici gol attı" ifadelerini kullandı. Angelozzi, Semih'in potansiyelinin 40 milyon Euro'luk bir oyuncu olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, Beşiktaş camiasında da heyecan yaratırken, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili spekülasyonları da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın, Semih Kılıçsoy'un bonservisi konusunda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Öte yandan, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, birçok Avrupa kulübü de Semih Kılıçsoy'u yakından takip ediyor. Genç oyuncunun, önümüzdeki transfer dönemlerinde Avrupa futbolunun dev kulüplerinden birine transfer olması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

MONTELLA ZİYARET ETTİ! OLUMLU REFERANS VERDİ...

Semih Kılıçsoy un bonservis bedeli göz kamaştırıyor! Cagliari den 40 milyon euro luk değerlendirme 2

Teknik direktör Montella'nın da Semih hakkında olumlu görüş bildirmesi, oyuncunun değerini daha da artırdı. Montella'nın Angelozzi'yi ziyaretinde Semih'in çok ilginç bir oyuncu olduğunu belirtmesi, genç yeteneğin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

SON HAFTALARDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ...

Semih Kılıçsoy un bonservis bedeli göz kamaştırıyor! Cagliari den 40 milyon euro luk değerlendirme 3

Beşiktaş’tan kiralık olarak İtalya Serie A ekibi Cagliari’ye transfer olan genç milli forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon İtalya’da etkili bir grafik çiziyor. 2025-26 sezonunda Cagliari formasıyla toplamda 18 maçta sahaya çıkan Semih, şimdiye kadar takımına 4 gol kazandırdı ve hücum hattındaki aktif rolünü sürdürürken önemli anlarda skora katkı sağlıyor.

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'deki başarılı performansı ve Sportif Direktör Angelozzi'nin 40 milyon Euro'luk değer biçmesi, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili büyük beklentiler oluşturdu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladıGalatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Bursaspor’da Kırklarelispor mesaisi devam ettiBursaspor’da Kırklarelispor mesaisi devam etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cagliari Calcio Semih Kılıçsoy beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.