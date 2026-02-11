Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli göz kamaştırıyor! Cagliari'den 40 milyon euro'luk değerlendirme

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya'da fırtınalar estiriyor. Cagliari Sportif Direktörü Angelozzi'nin açıklamaları, oyuncunun değerini zirveye taşıdı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve kısa sürede A takıma yükselen Semih Kılıçsoy, sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performans ve attığı kritik gollerle takımına önemli katkılar sağlayan Kılıçsoy, İtalyan futbolunun da radarına girdi. Özellikle Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin oyuncu hakkındaki övgü dolu sözleri, Semih Kılıçsoy'un değerini katladı.

CAGLIARI RESMEN DUYURDU! "ALMAMAK DELİLİK OLUR"

Sky Sports'a konuşan Angelozzi, "Semih'i nasıl almayabiliriz? Almamak delilik olurdu. O, bana Gerd Müller'i hatırlatıyor. 2005 doğumlu ve çok önemli bir potansiyele sahip. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Az oynadı ama dört etkileyici gol attı" ifadelerini kullandı. Angelozzi, Semih'in potansiyelinin 40 milyon Euro'luk bir oyuncu olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, Beşiktaş camiasında da heyecan yaratırken, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili spekülasyonları da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın, Semih Kılıçsoy'un bonservisi konusunda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Öte yandan, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, birçok Avrupa kulübü de Semih Kılıçsoy'u yakından takip ediyor. Genç oyuncunun, önümüzdeki transfer dönemlerinde Avrupa futbolunun dev kulüplerinden birine transfer olması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

MONTELLA ZİYARET ETTİ! OLUMLU REFERANS VERDİ...

Teknik direktör Montella'nın da Semih hakkında olumlu görüş bildirmesi, oyuncunun değerini daha da artırdı. Montella'nın Angelozzi'yi ziyaretinde Semih'in çok ilginç bir oyuncu olduğunu belirtmesi, genç yeteneğin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

SON HAFTALARDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ...

Beşiktaş’tan kiralık olarak İtalya Serie A ekibi Cagliari’ye transfer olan genç milli forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon İtalya’da etkili bir grafik çiziyor. 2025-26 sezonunda Cagliari formasıyla toplamda 18 maçta sahaya çıkan Semih, şimdiye kadar takımına 4 gol kazandırdı ve hücum hattındaki aktif rolünü sürdürürken önemli anlarda skora katkı sağlıyor.

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'deki başarılı performansı ve Sportif Direktör Angelozzi'nin 40 milyon Euro'luk değer biçmesi, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili büyük beklentiler oluşturdu.