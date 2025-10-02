Semih Kılıçsoy'un İtalya serüveni: Önce U19 şoku, sonra Belotti umudu!

Cagliari'ye transfer olan genç yıldız Semih Kılıçsoy, U19 takımına gönderilmesiyle şok yaşarken, Belotti'nin sakatlığıyla A takıma dönüş umudu yeşerdi.

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'un Serie A takımlarından Cagliari'ye transferi, Türk futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Ancak İtalya macerası, Kılıçsoy için beklenmedik bir başlangıç yaptı. Sezon başında takıma katılan genç golcü, beklenen performansı sergileyemeyince, teknik heyet tarafından maç ritmi kazanması amacıyla Cagliari U19 takımına gönderildi. Bu karar, Kılıçsoy ve Türk futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Genç oyuncunun bu kadar kısa sürede U19 takımına gönderilmesi, transferin başarısızlıkla sonuçlanabileceği yönünde endişelere yol açtı.

BELOTTI SAKATLANDI! SEMİH GÖZÜ FORMAYA DİKTİ...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Cagliari yönetimi ve teknik heyeti, Kılıçsoy'un adaptasyon sürecini hızlandırmak ve maç eksikliğini gidermek amacıyla bu kararı aldı. U19 takımında forma giyerek düzenli olarak maçlara çıkması ve İtalyan futboluna daha hızlı adapte olması hedefleniyordu. Ancak bu karar, Kılıçsoy'un moralini bozmuş ve motivasyonunu düşürmüş olabileceği yorumlarına neden oldu. Tam bu sırada, Cagliari'nin deneyimli forveti Andrea Belotti'nin Inter ile oynanan karşılaşmada sakatlanması, Semih Kılıçsoy için yeni bir umut ışığı doğurdu. Belotti'nin sakatlığı, Cagliari'nin forvet hattında bir boşluk yaratırken, Kılıçsoy'un A takıma geri dönme ve forma şansı bulma ihtimalini artırdı. İtalyan basını, Belotti'nin sakatlığının ciddiyetine göre Kılıçsoy'un durumunun yeniden değerlendirileceğini ve genç oyuncuya A takımda daha fazla süre verilebileceğini yazdı. Bu gelişme, Kılıçsoy'un İtalya macerasının henüz bitmediğini ve genç oyuncunun kendisini kanıtlama fırsatı bulabileceğini gösteriyor. Eğer Kılıçsoy, Belotti'nin sakatlığından doğan fırsatı iyi değerlendirir ve A takımda sergileyeceği performansla teknik heyeti etkilemeyi başarırsa, Cagliari'deki geleceği tamamen değişebilir. Aksi takdirde, U19 takımında kalmaya devam etmesi ve hatta devre arasında başka bir takıma kiralanması dahi gündeme gelebilir.

Semih Kılıçsoy için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor. Belotti'nin sakatlığı, genç oyuncuya beklediği fırsatı sunarken, Kılıçsoy'un bu fırsatı nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor. Türk futbolseverler, Kılıçsoy'un Cagliari'de başarılı olmasını ve yeniden yükselişe geçmesini umut ediyor.