Semih Özsoy: Çıkan kırmızı kartlar için itirazımız var

Tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener isimli taraftar için büyük üzüntü duyduklarını aktaran Özsoy, “Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Acımız çok büyük. Gencecik kardeşimizi kaybettik tribünde. Koray kardeşimizi bütün müdahalelere rağmen kaybetmişiz, onun üzüntüsünü yaşıyoruz. İnanın sportif anlamda diyecek bir şey yok. Bununla birlikte protokol tribününde olmak üzere Mustafa Cengiz Başkan dahil Galatasaray yöneticilerine teşekkür ederiz. Yukarıda iyi ağırlandık. Ama üzüntümüz çok büyük. Renktaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Maç sonunda 2-2’ye üzülen tarafız. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyoruz ama farklı da olabilirdi. Ama bunların hepsinin önüne geçen Koray kardeşimizin durumu. Maçtan sonra saha içinde yaşananlar da saha içinde kaldı diye düşünüyoruz. Tünelde, yukarıda kayda değer hiçbir şey olmadı. Sahada birkaç itişme oldu ama o da sahada oldu bitti. Dolayısıyla büyük bir derbi atlatıldı. Ama geriye Koray kardeşimizin kaybı kaldı. Camianın, sevenlerinin, herkesin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Hakemle ilgili herkesin serzenişi var”

Maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili iki takımın da serzenişleri olduğuna dikkat çeken Asbaşkan Özsoy, “Penaltıyla ilgili şahsi düşüncem; geçen hafta Ankaragücü’nde Yasin’e verilen penaltının benzeri. Fakat ben bunların direkt muhatabı değilim. Hakemle ilgili herkesin serzenişi olabilir. İncelemek lazım. Bizi de 2-0’a kadarken birkaç şikayetimiz vardı. 3-2’ye giderken şikayetimiz vardı. Görülen kırmızı kartlar açıklandı. Oralarda bir haksızlık olduğuna inanıyoruz. Ama bugün, o gün değil. Konuşacak durumda değiliz. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Bu saate kadar bekleme sebebimiz de ortam sakinleşsin de hastaneye gidelim diye” şeklinde konuştu.

“Onlara daha fazla kırmızı kart gösterilmeliydi”

Mücadelenin ardından çıkan olaylardan dolayı Galatasaray’dan Ndiaye, sarı-lacivertli takımdan da Jailson ve Soldado’ya çıkan kırmızı kartlar hakkında da konuşan Semih Özsoy, “Fatih hocanın dediğine ne diyebilirim. Ben sahanın içinde neler oluyor diye geldiğimde çok iyi karşıladı ve aldı götürdü. Bize karşı davranışı iyiydi. Saha içiyle ilgili söylediklerini bilmiyorum. Ama bize göre de kırmızı kartlarda şöyle adaletsizlik var; onlara daha fazla gösterilmeliydi” diye konuştu.