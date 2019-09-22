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Semih Özsoy: Galatasaray maçı bizim için özel

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2019 07:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, “Biz bütün maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçı bizim için özel bir maç” diye konuştu.

Semih Özsoy: Galatasaray maçı bizim için özel

Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Türkiye Ligi’nde artık kolay maç olmadığını ifade ederek, “Oldukça zorlandık ama iyi bir sonuç aldık. Galatasaray maçı öncesi iyi ve güzel oldu. Takımımızı tebrik ediyoruz. Bu zor süreçte Alanyaspor maçından sonra sıkıntılı bir sürece girebilirdik. Galatasaray maçı için çalışmalara başlıyoruz” dedi.

"GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÖZEL"

Derbi hakkında konuşan Özsoy, “Biz bütün maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçı bizim için özel bir maç. Alanyaspor maçıyla ilgili talepte bulunduk. Bir şey söylemek yanlış olur. Etki altında olur. Bizim yaptırımlarımız öyle olmazsa böyle olur şartlarımız yok. Sonuca göre bakarız” diye belirtti.

Başkan Ali Koç’un derbiye gidip gitmeyeceği sorusuna cevap veren Özsoy, “Fenerbahçe her yerde temsil edilir. Herkes gitmez, Ali başkan gider” diye ifade etti.

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Fenerbahçe Semih Özsoy Spor Toto Süper Lig mke ankaragücü

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