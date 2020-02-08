Semih Özsoy: Hakeme kızmayın, o verilen görevi yerine getirdi

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Kötü bir gece olduğunu kaydeden Özsoy, "Fenerbahçe için kötü, ancak söylediklerimizi ispatlayan bir gece, malumun ilanı. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" dedi.
Trabzonspor maçında verilen penaltı kararına değinen yönetici, "Hakeme kızmayın, o verilen görevi yerine getirdi. Pozisyonları incelemeye gerek bile yok. Biz 3 tane atsaydık, 4 tane yedirirlerdi. Filmin fragmanı 5'teki maçta geldi ve bizim maçta film oynadı. Bize bunları yapanlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyor olabilir ama yanlarına kalmayacak" ifadelerini kullandı.
A Spor kanalına da mesaj yollayan yönetici, "A Spor'da 'Bize muhtaçlar, sadece doğruları biz söylüyoruz' demişler. Ben onlara 'Hadi oradan' diyorum. Kimsenin dillendiremediğini taraftarımız da başka yorumcular da dillendirir. Onlar da hadlerini aşmasınlar" diye konuştu.
Sergen Yalçın'dan Lucescu açıklaması
Gökhan, Başakşehir’e karşı yok
Ozan Kabak'tan kötü haber
Fenerbahçe’de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı
Ali Koç'tan Trabzonspor sözleri
Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması
Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor
İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Ryan Babel'den itiraflar! Ayrılığın nedenini açıkladı...
G.Saraylı yıldıza PFDK'a şoku
'Para kazanan kulüp haline geldik'
Hüseyin Çimşir ilkleri sürdürmek istiyor
''35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Okuyucu Yorumları 0 yorum