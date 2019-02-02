Semih Özsoy: Slimani gitmek istiyordu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, “Güzel bir gece. Taraftarlarımızla güzel bir geceyi kapatıyoruz. Yoğun bir transfer sezonundan sonra güzel tempolu bir şey oldu. Kötü günler muhteşem seyircimizle birlikte gurur olacak bir tablo yapıldı. Kötü günlerde de bize destek çıktılar. Bu transfer döneminde yapmak istediklerimizi yaptığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz oyuncuları, bizi isteyen oyuncuları istediğimiz şartlarda transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Fenerbahçe camiası bunlarla birlikte çok daha mutlu günler geçirir. Bugün sevindirici bir şey de camiamızın bu oyunculara sahip çıkması. Onların da özellikle Tolgay’ın birinci dakikada Fenerbahçemizin formasını giyme heyecanı bir kenara hemen adapte olması da mutluluk verdi. Diğer oyuncular da buna adapte olacak. Bunun en güzel örneğini Sadık ile yaşadık. Bugün talihsiz bir durum oldu. İnşallah oradan iyi haber gelecek. Galibiyetler devam edecek diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Dev çınar Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz” Hakemlerle ilgili konuşan Özsoy, “Art niyet diyemem ağır olur. Fakat kötü yönetimin Bursa ve Malatya maçlarında olduğuna inanıyoruz. Başkanımız da geçen hafta maç sonu açıklama yaptı. Divanda da bu konulara değineceğini tahmin ediyorum. Hiçbir zaman konuşmak için konuşmuyoruz. Dediklerimizde de kırıcı olmamız bunda ısrarcı olacağımız anlamına gelmez. Hakemlerin daha dikkatli olmasını tabiki gönül ister. Dev çınar Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz. Bu hataları yapanlar bunların altında kalırlar. Dolayısıyla hakemlerden rahatsız” şeklinde konuştu. “Kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz” Fenerbahçe’nin bundan sonraki hedefinin sorulması üzerine Semih Özsoy, ”Fenerbahçe’nin hedefi her zamanki gibi galibiyet, hep başarı. Bursaspor maçını da 3 puanla kapatmayı arzuluyorduk. Bursaspor maçında hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Bundan sonra her maça galibiyet için çıkacağız. Yeni bir takım gibi olduk. Hakikaten ruh geldi. Birçok şeyler değişti. Ersun hoca ile değişmeye devam ediyor. Ali başkanın da ısrarla ısrarcı, takıma verdiği destekle, yönetim kurulumuzun arkasında durmasıyla inşallah istediğimiz noktalara gelmek istiyoruz. Fenerbahçe bitirebildiği kadar yukarıda bitirecektir. Hiç alışık olmadığımız bir durum, yerler. Kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz” diye cevap verdi.