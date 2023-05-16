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Semih Öztürk Cemal Can Canseven kendisini takipten çıkarınca sert çıktı! "LGBT'li olarak başladığın yarışmada..."

16.05.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk'ün yarışmada birinci olan Cemal Can Canseven'e dair yazdıkları sosyal medyada gündem oldu. Öztürk Cemal Can'ın kendisini takipten çıkardığını görünce çeşitli iddialarda bulundu. Survivor şampiyonu ise henüz iddialara yanıt vermedi.

Semih Öztürk Cemal Can Canseven kendisini takipten çıkarınca sert çıktı! "LGBT'li olarak başladığın yarışmada..."

Eski Survivor yarışmacılarından Semih Öztürk, Cemal Can Canseven'in kendisini takipten çıktığını görünce sosyal medyda çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Cemal Can ile yıllar önce mesajlaşması ve Cemal Can'ın yarışmaya girmek için Semih Öztürk'ten yardım istemesi detaylarının yer aldığı olayda Semih Öztürk çeşitli iddialarda da bulundu.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Semih Öztürk açıklamasında "LGBT'li olarak başladığın yarışmada Survivor'un sertliğiyle bir değişime uğradın. İlk günkü ses tonun ve gestularınla 5 ay sonraki tavrun ve tarzın çok farklıydı. Bunu herkes biliyor detaylı anlatmama gerek yok herhalde. Aslında bu yola girme sebebin o dönem LGBT furyası üzerinden birçok kişinin Dj'lik ve sosyal medya fenomenliğine rahatlıkla geçiş yapıp büyük paralar kazanması gözünü döndürdü. Sonrasında yarışmada başarılı olunca bu yola ihtiyacının olmadığını düşündün ve sana sürekli destek veren LGBT derneklerinin hepsine sırtını döndün" dedi.

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Öztürk'ün sözlerine Cemal Can'dan henüz yanıt gelmedi.

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Cemal Can Canseven Semih Öztürk

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