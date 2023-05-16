Ayrılık yaradı! Tuvana Türkay göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti

Tuvana Türkay, geçtiğimiz yıl iş insanı İzzet Antebi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri bir yıl süren Antebi ve Türkay'ın birbirlerine ihanet etmesi sonucu yollarını ayırdıkları ileri sürülmüştü.

Bu iddialar gündemdeyken güzel oyuncu yeniden sosyal medyasını aktif kullanmaya başladı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu eski aşkına nispet yapar gibi pozlarıyla beğeni topladı. Türkay son olark göğüs dekolteli pozuyla hayranlarından "Ayrılık yaramış" yorumları aldı.

ESTETİK İSYANI

Estetik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay şu sözlerle isyan etmişti:



"19 yaşında, 68 kg, kırık burunlu, parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez..."



