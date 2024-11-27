Semih Öztürk'ten kafa karıştıran paylaşım! Survivor 2025'e dönüyor mu?

Survivor yarışmasına katıldığı dönemde büyük ses getiren Semih Öztürk, daha sonra Survivor Panorama programının sunuculuğunu üstlenmişti. Ancak eski eşinin bir paylaşımı sonrası Acun Ilıcalı'nın Semih Öztürk'ün işine son vermişti.

Şimdi ise Semih yeni sezon hazırlıkları yapılan Survivor'a katılacağı iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Semih Öztürk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. Önce Sema ve Adem ile ardından Nagihan ile poz veren Semih, son olarak paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerini meraklandırdı.

Survivor Semih, Murat Öztütüncü ile bir paylaşım yaptı. Öztürk paylaşıma ise "Derinciler sahaya indi" notunu düştü.

Bu paylaşımlar, Semih’in Survivor 2025'te yarışmacı olacağı veya yeniden bir program sunacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Semih Öztürk'e "Ekstra ya geri mi dönüyorsun?" yorumları yağdı.

SURVİVOR 2025'İN İLK YARIŞMACISI

Berna Canbeldek geçtiğimiz günlerde Survivor 2025'in yarışmacıları arasında olduğunu açıkladı.