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Semih Öztürk'ün eski eşi Kurttetülayn Matur da depremi yaşadı! 'Maraş'takinden daha fazla...'

06.02.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yıldızı Semih Öztürk'ün eski eşi Kurretülayn Matur, Türkiye'yi art arta sarsan depreme Nevşehir'de yakalandı.

Semih Öztürk'ün eski eşi Kurttetülayn Matur da depremi yaşadı! 'Maraş'takinden daha fazla...'

Ürgüp'te bir otelde konaklayan Kurretülayn Matur, kendisini merak eden takipçilerine iyi olduğunun haberini verdi.

Matur, Nevşehir'i sallayan ikinci deprem sonrası ''Çok kötü deprem oldu. Maraş'ta olan depremden daha fazla hissedildi bu deprem'' ifadelerini kullandı.

Semih Öztürk'ün eski eşi Kurttetülayn Matur da depremi yaşadı! 'Maraş'takinden daha fazla...'

Depremin Kapadokya'da da hissedildiğini söyleyen Matur, ''Arkadaşlarımızdan haber aldık. Şu anki deprem Kahramanmaraş depreminden daha yüksek hissedilmiş. Amerika Maraş depremini 8.2 olarak yayınladı. Bu hissedilen daha yüksekti. Ara ara hissediyoruz. Dua ediyoruz'' dedi.

Semih Öztürk'ün eski eşi Kurttetülayn Matur da depremi yaşadı! 'Maraş'takinden daha fazla...'


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Anahtar Kelimeler:
survivor Kurretülayn Matur Semih Öztürk

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