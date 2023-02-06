Semih Öztürk'ün eski eşi Kurttetülayn Matur da depremi yaşadı! 'Maraş'takinden daha fazla...'

Ürgüp'te bir otelde konaklayan Kurretülayn Matur, kendisini merak eden takipçilerine iyi olduğunun haberini verdi.

Matur, Nevşehir'i sallayan ikinci deprem sonrası ''Çok kötü deprem oldu. Maraş'ta olan depremden daha fazla hissedildi bu deprem'' ifadelerini kullandı.

Depremin Kapadokya'da da hissedildiğini söyleyen Matur, ''Arkadaşlarımızdan haber aldık. Şu anki deprem Kahramanmaraş depreminden daha yüksek hissedilmiş. Amerika Maraş depremini 8.2 olarak yayınladı. Bu hissedilen daha yüksekti. Ara ara hissediyoruz. Dua ediyoruz'' dedi.



