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Semih Saygıner'den 60 yaşında gelen tarihi zafer: Bir ilki yaşadık

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.03.2025 10:05
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Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde vatandaşı Lütfi Çenet’i 4-1 yenerek şampiyon olan Semih Saygıner bu final maçında özel bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Semih Saygıner'den 60 yaşında gelen tarihi zafer: Bir ilki yaşadık

PBA dünya şampiyonasının 5’inci ayağında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldi. Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler. Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada 4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1’lik skorla şampiyonluğu elde etti.

Turnuva biter bitmez dün akşamdan gece geç saatlere kadar Kore’de yoğun bir medya ilgisine maruz kaldığını belirten 60 yaşındaki usta bilardocu Semih Saygıner, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalarda mutluluğunu, “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Özellikle böyle profesyonel bir organizasyonunun içinde tekrar Dünya Şampiyonu olmak beni çok mutlu etti” cümleleriyle paylaştı.

‘TÜRKİYE’DEN İKİ SPORCU İLK DEFA ULUSLARARASI BİR YARIŞMADA FİNAL OYNADILAR’

Kazandığı şampiyonluğun ötesinde bu final maçının Türk spor tarihi açısından önemini de ifade eden 60 yaşındaki milli sporcu şöyle konuştu: “Bir de çok özel bir durum söz konusuydu bu final maçında çünkü aynı ülkeden iki sporcu yarıştık. Türkiye’den iki sporcu ilk defa uluslararası bir yarışmada final oynadılar. Yani Türkiye’nin şampiyon olacağı öncesinde belliydi. Bu ilk defa oldu tarihte. Bu yüzden de çok mutluyum. Demek ki doğru bir şeyler yapmışız ki, Türkiye’de arkamdan başka oyuncularda geliyor. Ben onlara öncülük edebilmek için gerçekten çok çaba sarf ettim. Bugün o tabloyu da görmek çok hoşuma gitti ama şampiyon olan taraf ben oldum. Çok mutlu oldum. Buradan tüm ülkedeki bilardo severlere, sporseverlere sevgilerimi gönderiyorum. Döner dönmez bir arada olacağız”

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Anahtar Kelimeler:
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