SPOR

Semih Şentürk futbolu bıraktığını açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Semih Şentürk, futbol kariyerini resmen noktaladı. Daha önce Alex de Souza'nın futbolu bırakacağını duyurduğu Semih, sosyal medya hesaplarından yaptığı resmi açıklamayla yeşil sahalara veda etti.

Semih Şentürk futbolu bıraktığını açıkladı

Milli futbolcu Semih Şentürk, 35 yaşında aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Profesyonel hayatına 1999 yılında Fenerbahçe'yle başlayıp son olarak Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Formasını giydiği Özçamdibispor, İzmirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'yla birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Semih Şentürk, şunları kaydetti:

"19 yıldır hizmet ettiğim futbol camiasında önceliğim hep saha içindeki ve saha dışındaki kimliğimle örnek olabilmekti. Futbol yaşantımın büyük bir bölümünü geçirdiğim, çatısı altında büyüdüğüm, hayallerimi süsleyen, forması altında nice başarılara imza attığım, 'Genç Fenerli Semih' olarak anıldığım Fenerbahçe Kulübü ve büyük Fenerbahçe taraftarları, geçmişi anımsadığımda güzel anılarımın başrolü sizlersiniz. Evladınız olarak bağrınıza bastığınız, daima desteklediğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Aktif futbol yaşantımın sona erdiğini sizlerle paylaşır, kariyerini sürdüren meslektaşlarıma da sonsuz başarılar dilerim."

Semih Şentürk, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 5 şampiyonluk, ikişer kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.

Sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle "Nöbetçi golcü" ve genç yaşta Fenerbahçe forması giydiği için "Genç Semih" olarak lakaplar takılan Semih Şentürk, A Milli Futbol Takımı'yla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi. Semih Şentürk, 2007-2008 sezonunda da Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı 17 golle "Gol Kralı" unvanını aldı.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli olduSpor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli olduSüper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
semih şentürk Futbol

En Çok Okunan Haberler

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!

Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel Harun Tekin ve Berke Özer'e taktik verecek

Fenerbahçe'de Volkan Demirel Harun Tekin ve Berke Özer'e taktik verecek

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 - 1 Tetiş Yapı Elazığspor (Hazırlık maçı)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 - 1 Tetiş Yapı Elazığspor (Hazırlık maçı)

Semih Şentürk futbolu bıraktığını açıkladı

Semih Şentürk futbolu bıraktığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

20. Cumhuriyet Kupası'nı Demir Grup Sivasspor kazandı

20. Cumhuriyet Kupası'nı Demir Grup Sivasspor kazandı

Kayserispor 1 - 1 Osmanlıspor (Hazırlık maçı)

Kayserispor 1 - 1 Osmanlıspor (Hazırlık maçı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.