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Semizotu salatası nasıl yapılır diyenler için: 2 farklı semizotu salatası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mayıs ayı sebzelerinin başında gelen semizotu, yaz sofralarının vazgeçilmez tariflerinde yerini alır. Hem çiğ bir şekilde salata olarak hem de tencere yemeği şeklinde tüketilebilir. Semizotu salatası tarifi ise birden farklı şekilde yapılabiliyor. Biz de bu sebzeyi tazecik yemek isteyenler için 2 farklı semizotu salatası tarifi yaptık. İşte karşınızda yoğurtlu semizotu salatası ve cevizli semizotu salatası tarifi...

Semizotu salatası nasıl yapılır diyenler için: 2 farklı semizotu salatası tarifi

Güçlü bir vitamin ve mineral kaynağı olan semizotu, yaz sofralarına en çok yakışan sebzedir. Hafif ekşi aroması çeşitli malzemelerle buluşunca dev bir lezzete dönüşür. Bugün çıtır çıtır semizotları ile enfes 2 farklı salata tarifi yapmaya kadar verdil. Semizotu salatası tarifi arayanlar için yaz salataları tarifleri geliyor, buyursunlar.

SEMİZOTU SALATASI TARİFİ: CEVİZLİ SEMİZOTU SALATASI

Yaz yemeklerinizin yanında sunacağınız semizotu salatası tariflerinden ilki zeytinyağlı ve cevizli oluyor. Son derece besleyici olan salatayı yapmak için ilk olarak malzemelerimizi sıralayalım...

MALZEMELER

Bir demet semizotu
Bir adet kuru soğan
Bir avuç dövülmüş ceviz içi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir adet limonun suyu
Bir adet salatalık
Tuz

SEMİZOTU SALATASI NASIL YAPILIR?

Semizotunu yıkayıp kurutun.
Yapraklarını ayıklayın ve bir kasede bekletin.
Soğanı piyazlık doğrayın.
Salatayı da minik küpler halinde dilimleyin.
Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
Afiyet olsun.

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI TARİFİ

MALZEMELER
Bir demet semizotu
Bir su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
Tuz
Dilerseniz ceviz içi

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI NASIL YAPILIR?
Semizotunu yıkayın ve yapraklarını ayıklayın.
Sarımsağı ezin.
Derin bir kabın içinde yoğurtları, zeytinyağını, sarımsağı ve ceviz içini karıştırın.
Son olarak içine semizotu yapraklarını ilave edip karıştırın. Afiyet olsun...

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