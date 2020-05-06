Semizotu salatası nasıl yapılır diyenler için: 2 farklı semizotu salatası tarifi

Güçlü bir vitamin ve mineral kaynağı olan semizotu, yaz sofralarına en çok yakışan sebzedir. Hafif ekşi aroması çeşitli malzemelerle buluşunca dev bir lezzete dönüşür. Bugün çıtır çıtır semizotları ile enfes 2 farklı salata tarifi yapmaya kadar verdil. Semizotu salatası tarifi arayanlar için yaz salataları tarifleri geliyor, buyursunlar.
Yaz yemeklerinizin yanında sunacağınız semizotu salatası tariflerinden ilki zeytinyağlı ve cevizli oluyor. Son derece besleyici olan salatayı yapmak için ilk olarak malzemelerimizi sıralayalım...
Bir demet semizotu
Bir adet kuru soğan
Bir avuç dövülmüş ceviz içi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir adet limonun suyu
Bir adet salatalık
Tuz
Semizotunu yıkayıp kurutun.
Yapraklarını ayıklayın ve bir kasede bekletin.
Soğanı piyazlık doğrayın.
Salatayı da minik küpler halinde dilimleyin.
Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
Afiyet olsun.
MALZEMELER
Bir demet semizotu
Bir su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
Tuz
Dilerseniz ceviz içi
YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI NASIL YAPILIR?
Semizotunu yıkayın ve yapraklarını ayıklayın.
Sarımsağı ezin.
Derin bir kabın içinde yoğurtları, zeytinyağını, sarımsağı ve ceviz içini karıştırın.
Son olarak içine semizotu yapraklarını ilave edip karıştırın. Afiyet olsun...
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