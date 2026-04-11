Şempanzeler arasında 'iç savaş' çıktı! 24 saldırıda 17 yavru öldü

Bilim insanları, Kibale Milli Parkı’nda yaşayan dünyanın en büyük yabani şempanze topluluklarından biri olan Ngogo şempanze topluluğu içinde dikkat çekici bir bölünme ve çatışma süreci tespit etti. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, uzun yıllar birlikte yaşayan grup zamanla ikiye ayrılarak kanlı bir mücadeleye girdi.

The Guardian'ın haberine göre; Araştırmada, 1995 ile 2015 yılları arasında sosyal olarak bütünlüğünü koruyan topluluğun, ilerleyen süreçte “Batı” ve “Merkez” olarak iki ayrı gruba bölündüğü belirlendi. 2018 yılı itibarıyla bu ayrışmanın kalıcı hale geldiği ifade edildi.

LA PRIMERA "GUERRA CIVIL" ANIMAL: FACCIONES DE CHIMPANCÉS DESATAN UNA GUERRA LETAL



La ciencia acaba de confirmar un evento rarísimo y aterrador en Uganda: la primera "guerra civil" documentada entre chimpancés salvajes.



7 YILDA 24 SALDIRI, ÇOK SAYIDA KAYIP

Çalışmaya göre Batı grubu, yedi yıl içinde Merkez grubuna karşı 24 organize ve koordineli saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 7 yetişkin erkek ve 17 yavru şempanzenin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Araştırmacılar, söz konusu durumun insan topluluklarında görülen iç çatışmalara en yakın örneklerden biri olduğunu değerlendiriyor.

BENZER GÖZLEMLER DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Benzer bir olayın 1970’li yıllarda Jane Goodall tarafından Tanzanya’daki Gombe bölgesinde gözlemlendiği, ancak dönemin bilimsel imkanlarının sınırlı olması nedeniyle bunun tam anlamıyla 'iç savaş' olarak tanımlanamadığı belirtiliyor.

BÖLÜNMENİN NEDENLERİ ORTAYA KONDU

Araştırmada, topluluğun parçalanmasına yol açan başlıca faktörler de incelendi. Primatolog Aaron Sandel, 2015 yılında grubun alfa erkeğinin güç kaybetmesi ve liderliğin el değiştirmesinin kutuplaşmayı hızlandırdığını ifade etti.

Bunun yanı sıra, gruplar arasındaki sosyal bağı sağlayan yaşlı ve etkili bireylerin ölümü ile 2017 yılında yaşanan hastalık salgınının topluluğu hem fiziksel hem de sosyal açıdan zayıflattığı belirtildi.