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Şempanzelerden evrime bir adım: Ormanda 'ilk yardım merkezi' kurdular! Empati kurup diğerlerine de yardım ediyorlar...

Oxford Üniversitesi’nin Uganda’daki çalışmasında şempanzelerin, yaralanan diğer şempanzelere çiğnedikleri yaprakları uygulayarak tedavi ettiği görüntülendi. Bilim insanlarına göre bu davranış, bilinçli iyileştirme ve empati kurma yeteneklerine işaret ediyor.

Şempanzelerden evrime bir adım: Ormanda 'ilk yardım merkezi' kurdular! Empati kurup diğerlerine de yardım ediyorlar...
Çiğdem Sevinç

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, Uganda’daki Budongo Ormanı’nda yaptıkları saha çalışmasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. Şempanzelerin sadece kendilerini değil, yaralanan diğer bireyleri de bitkilerle tedavi ettiği görüntülendi.

Daha önce bazı şempanzelerin iyileştirici bitkileri yediği biliniyordu. Ancak bu kez şempanzelerin, çiğnedikleri yaprakları açık yaralara uyguladığı ve hijyen sağlamak için doğal malzemeler kullandığı anlar kameraya yansıdı.

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"BİLİNÇLİ KULLANIYORLAR"

Araştırmayı yürüten Elodie Freymann, “Şempanzelerin hastalık ve yaralanmalara karşı geliştirdiği davranışlar oldukça sistemli. Doğal malzemeleri iyileşmek için bilinçli şekilde kullanıyorlar” dedi.

Laboratuvar testlerinde, şempanzelerin kullandığı yaprakların antibakteriyel yani mikrop öldürücü özellikler taşıdığı ortaya çıktı.

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EMPATİ KURABİLİYORLAR

Daha da şaşırtıcı olan ise, şempanzelerin yalnızca yakın akrabalarını değil, yabancı şempanzeleri de tedavi etmeye çalışması. Bu durum, onların empati kurabildiğini ve sosyal bir bilinç taşıdığını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre bu bulgular, şempanzelerin insanlara sadece genetik değil, davranış olarak da çok benzediğini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
ilk yardım Şempanze
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