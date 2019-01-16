Semt pazarına çıkmadan önce bu listeyi mutlaka okumalısınız!

Bahsedeceğimiz bu püf noktaları sayesinde hem taze meyve, sebze satın alıp hem de ev ekonominize katkı sağlayabilirsiniz.

Alışveriş zamanınızı çok iyi ayarlamalısınız

Ekonominizi sarsmamak için pazar alışverişine akşam saatlerine doğru çıkın. Bu vakitlerde pazarcılar fiyatları bir nebze olsa da aşağı çekerler. Ancak çok geç saatlere de bırakmamalısınız. Çünkü akşam saatlerinde taze meyve ve sebze bulma olasılığınız sabah saatlerine göre daha düşüktür.

Pazarı dolaşmaya üşenmeyin

Pazardaki fiyat skalasına hakim olmak için baştan aşağı bir gezintiye çıkın. Her tezgahta aynı fiyata ürün bulacağız diye bir şey yok. Bu yüzden alışverişi yapmadan önce pazarı bir kez turlayın. Böylelikle pazardaki en taze ürünleri ve en düşük bütçeli yiyecekleri bulabilirsiniz.

Alışveriş listesi belirleyin

Sadece pazar değil market, kıyafet gibi türlü alışverişlerinizde de muhakkak bir liste oluşturun. Ne alacağınızı bilmek fazla harcama yapmanızın önüne geçer. Alacaklarınıza odaklandıktan sonra sonuç odaklı gidersiniz. Böylelikle alışveriş için belirlenen ücretin üzerine çıkmayarak ekonominizi kontrol altına almış olursunuz.

Güvendiğiniz tezgahtan şaşmayın

Yediklerinizin taze olduğundan emin olmanız için kendinize müdavim tezgahlar belirleyin. Devamlı olarak aynı tezgahtan ürün satın almak, esnaf ile aranızda alışveriş noktasında kolaylık sağlar.



