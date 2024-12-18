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Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas, basketbolcu sevgilisini paylaştı! Beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 09:08
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Yabani dizisi final yapar yapmaz Sen Ağlama İstanbul'da rol almaya başlayan Simay Barlas basketbolcu sevgilisini paylaşınca merak konusu oldu. Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı aşk pozuyla beğeni topladı.

Sen Ağlama İstanbul'un Şehrazat'ı Simay Barlas, basketbolcu sevgilisini paylaştı! Beğeni yağdı

Final kararı alarak herkesi şaşırtan Yabani adlı dizide "Rüya" karakterini canlandıran Simay Barlas özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Şimdilerde Sen Ağlama İstanbul dizisiyle ekranda olan Simay Barlas sevgilisiyle paylaşım yaptı. Barlas ve basketbolcu Soner Korkmaz aşkı doludizgin devam ediyor.

Uzun süredir Soner Korkmaz ile aşk yaşayan Simay Barlas'tan yeni kare geldi. Instagram hesabından Soner Korkmaz'ın paylaştığı fotoğrafı paylaşan Simay Barlas
kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

İkilinin aşk dolu paylaşımına fanlardan da beğeni yağdı.

Ekran görüntüsü 2024-12-18 090509

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SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini, 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat vermiştir. Simay Barlas, 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra, FOX'ta yayımlanan Yabani adlı dizide "Rüya" karakterini canlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas
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