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Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü fragmanı: Tahir'i Vedat'tan önce bulabilecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü fragmanı yayınlandı. Atv'nin çarşamba akşamları izlenme rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü fragmanı heyecanla bekleniyordu. Çünkü dizinin son bölümünde Cemil, Tahir'i vurmuş ve saklamıştı. Yaralı olan Tahir, Nefes'in kızı Ceylan'la karşılaşmışlardı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında yaralı olan Tahir saklanırken Vedat adım adım peşindedir. Nefes, Tahir'i Vedat'tan önce bulabilecek mi? İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü fragmanı: Tahir'i Vedat'tan önce bulabilecek mi?

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Çarşamba akşamlarının reyting birincisi Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Son bölümde Cemil, Tahir'i vurduktan sonra kimse bulamasın diye yaralı bir şekilde kulübeye saklamıştı. Tahir, burada Nefes'in kızı Ceylan ile karşılaşır. Diğer yandan Cemil, Tahir'i öldürdüğünü söyler. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Cemil'i sorguluyorlar fakat Tahir'in yerini söylememekte ısrar ediyor. Kulübeden kaçan Tahir'in peşinde ise Vedat vardır. Tahir'in zamanı daralıyor. Nefes, onu Vedat'tan önce bulabilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CEMİL, TAHİR'İ VURUR!

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ İZLE

TAHİR, CEYLAN'I BULUR!

Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?

TAHİR ÖLDÜ!


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