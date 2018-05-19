Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü fragmanı: Tahir'i Vedat'tan önce bulabilecek mi?

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Çarşamba akşamlarının reyting birincisi Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Son bölümde Cemil, Tahir'i vurduktan sonra kimse bulamasın diye yaralı bir şekilde kulübeye saklamıştı. Tahir, burada Nefes'in kızı Ceylan ile karşılaşır. Diğer yandan Cemil, Tahir'i öldürdüğünü söyler. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Cemil'i sorguluyorlar fakat Tahir'in yerini söylememekte ısrar ediyor. Kulübeden kaçan Tahir'in peşinde ise Vedat vardır. Tahir'in zamanı daralıyor. Nefes, onu Vedat'tan önce bulabilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CEMİL, TAHİR'İ VURUR!

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir.