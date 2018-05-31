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Sen Anlat Karadeniz 19. son bölüm izle! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2018 07:53 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 19. son bölümü izleyenleri yine ağlatmayı başardı. Atv'de finali gözyaşları ile izlenen son bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit, mahkemede "Kiminle kalmak istiyorsun?" sorusuna verdiği cevap ile herkesi şaşırttı. Mahkeme, Yiğit'in verdiği bu cevap ile tam velayetini kime verdiğini açıkladı. İşte Sen Anlat Karadeniz 19. bölümü ve yeni bölüm fragmanı detayları...

Sen Anlat Karadeniz 19. son bölüm izle! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 19. son bölümü dün akşam atv ekranlarında hayranları ile buluştu. Final sahnesinde Yiğit'in velayeti sırasında seyirciler, gözyaşlarını tutamadılar. Son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı hemen kontrol edilmeye başlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit'in velayetini kim alacak merak ediliyordu. Fakat Vedat, Yiğit'in anne sevgisinden faydalanarak onu bir nevi tehdit etti. Hapishaneye götürdüğü Yiğit'i, "Eğer sen mahkemede babamla kalmak istiyorum" demez isen annen hapise girecek sözleri ile korkuttu. Yiğit'in "Babamla kalmak istiyorum" sözleri ise Kaleli ailesini şok etti. Kimse Yiğit'in böyle birşey söyleyeceğini tahmin etmiyordu. Hakim ise bu sözler karşısında Yiğit'in tam velayetini Vedat'a verdi. Bu olay sonrasında Tahir, elindeki son kozunu kullandı. Vedat'ın itiraf videosunu komisere gösteren Tahir, "Bir daha çıkmamak üzere onu içeri tıkalım" dedi. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Vedat hapise girecek mi? Sen Anlat Karadeniz son bölümü haberimizdeki bağlantıyı kullanarak izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

YİĞİT'İN HERKESİ ŞOK EDEN CEVABI!



SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

TAHİR, VEDAT'A KARŞI SON KOZUNU KULLANIYOR!

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SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat yine istediğini aldı. Mahkemede Yiğit'in babamla kalmak istiyorum sözleri üzerine tam velayet Vedat'a verildi. Herkesi şok eden bu olay sonrasında Tahir, komisere giderek Vedat'ın itiraf videosunu izletti. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Vedat hapise girecek mi? Sen Anlat Karadeniz 20. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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