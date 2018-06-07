Sen Anlat Karadeniz 20. son bölüm izle: Vedat'ın Kalelilere büyük oyunu! (Sezon finali ne zaman?)

Sen Anlat Karadeniz 20. son bölümü, dün akşam izleyenlerin nefesini kesti. Son bölüm sonra dizinin hayranları, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve sezon finali ne zaman merak etmeye başladılar. Heyecanla izlenen Sen Anlat Karadeniz 20. bölümde Tahir, Vedat'ın Nefes'i ihbar etmesi ihtimali üzerine Rusya'ya kaçma planı yapıyor. Fakat Nefes, Tahir'i gitmekten vazgeçiriyor. Mustafa, Necip'ten kanıt istiyor Vedat'ın aleyhine kullanabilmek için. Fakat Berrak'ı döverken kayda alan Necip, Vedat tarafından öldürülüyor. Daha sonra ise Mustafa'nın arabasının bagajına konuluyor. Bu ise Mustafa'nın tutuklanmasına sebep oluyor. Diğer yandan kaçmaya çalışan Vedat'a son anda yetişen Vedat, Yiğit'i kurtarıyor fakat Ceylan, babası ile kalıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölüm tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.
Vedat’ın da Nefes’i ihbar etmesi an meselesidir. Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek…
Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düşmüştür. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıkarlar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildir.
Tahir, Vedat'ın Yiğit'i kaçırmasına engel oluyor! #HemDertHemDerman— atv (@atvcomtr) 6 Haziran 2018
Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındadır. Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Vedat'ın öfkesi kimleri yakacaktır? Tahir ve Nefes, Karadeniz'den sonsuza kadar kopacaklar mıdır?
Mustafa tutuklanıyor! #HemDertHemDerman pic.twitter.com/zrX3tFK4OE— atv (@atvcomtr) 6 Haziran 2018
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra merak edilen yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Büyük bir heyecanla izlenen Sen Anlat Karadeniz'in 21. bölümde sezon finali yapması bekleniyor.
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı
SEN ANLAT KARADENİZ GENEL HİKAYE VE OYUNCULARI
Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.
Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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