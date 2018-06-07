Sen Anlat Karadeniz 20. son bölüm izle: Vedat'ın Kalelilere büyük oyunu! (Sezon finali ne zaman?)

Sen Anlat Karadeniz 20. son bölümü, dün akşam izleyenlerin nefesini kesti. Son bölüm sonra dizinin hayranları, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve sezon finali ne zaman merak etmeye başladılar. Heyecanla izlenen Sen Anlat Karadeniz 20. bölümde Tahir, Vedat'ın Nefes'i ihbar etmesi ihtimali üzerine Rusya'ya kaçma planı yapıyor. Fakat Nefes, Tahir'i gitmekten vazgeçiriyor. Mustafa, Necip'ten kanıt istiyor Vedat'ın aleyhine kullanabilmek için. Fakat Berrak'ı döverken kayda alan Necip, Vedat tarafından öldürülüyor. Daha sonra ise Mustafa'nın arabasının bagajına konuluyor. Bu ise Mustafa'nın tutuklanmasına sebep oluyor. Diğer yandan kaçmaya çalışan Vedat'a son anda yetişen Vedat, Yiğit'i kurtarıyor fakat Ceylan, babası ile kalıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölüm tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat’ın da Nefes’i ihbar etmesi an meselesidir. Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek…