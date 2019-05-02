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Sen Anlat Karadeniz 51. Bölüm Fragmanı Yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?

kutay.kaya kutay.kaya
EĞLENCE  | 02.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz’in 51. bölüm fragmanı yayımlandı. Mustafa ölüyor mu? Dizinin hayranları heyecanla yeni bölümü beklemeye koyuldu.

Sen Anlat Karadeniz 51. Bölüm Fragmanı Yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin 50. bölümü yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin 51. bölüm fragmanı da dizinin hemen arkasından geldi. Heyecan dolu bir bölümün ardından gelen fragman yeni bölümde de Kaleli ailesinin sorunlarının bitmeyeceğini gösteriyor. Nefes hamileliğinin keyfini sürerken bir kaza bütün aileyi alt üst edecektir.

Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

Sen Anlat Karadeniz 50. Bölümde Yaşananlar

Nefes ve Tahir’in evde olmadığını önce Asiye fark eder. Telaşlanan Asiye, Mustafa’yı uyandırır. Musatafa ise Asiye’i çok ciddiye almaz. Vedat’ın gönderdiği videoyu izleyen Nefes doktora gider. Yanında Tahir vardır. Ultrasona giren Nefes bebeğin iyi olduğunu ve olumsuz bir durum olmadığını öğrenir. Doktor kontrolü sonrasında rahat bir nefes alır ve bundan sonrası sadece hamileliğin tadını çıkartma vaktidir. İkili bu güzel haberi birbirlerine sarılarak kutlarlar. Asiye’nin ayağa kaldırdığı bir tek Mustafa olmaz. Tahir ve Nefes, Hazan’ı karşılarında görünce şoka girerler. Onlar için daha büyük şok Hazan’ın Yiğit’in öğretmeni olmasıdır. Yiğit’in ise arası Hazan ile son derece iyidir. Tahir’i kıskanan Nefes bunu açık açık ortaya koyar. Tahir ise son derece sakin bir şekilde Nefes’in kaygılarının yersiz olduğunu söyler. Mustafa’ya öfke içinde olan Murat bu duygularından dolayı yanlış insanlara yakınlaşır. Genç ve toy olan Murat düşmanlarının eline çok büyük bir fırsat verecektir. Genco’nun ise Murat’ı bırakmaya niyeti yoktur. Mustafa ve Fatih, aralarına giren Tahir olayın büyümesini engellese bile Fatih’ın kırılmasını önleyemez. Kardeşine sarılan Tahir gitmesine izin vermekten başka çözüm bulamaz. Mustafa denize açılır. Tam tekneye binerken Tahir ile konuşur ve helallik siter. Arkasında bıraktığı herkesi kardeşine emanet eder. Mustafa onu bekleyen felaketi hissetmiş gibidir. Kötü haber ise Tahir’e gelir. Gelen telefon Kaleli 1’in alabora olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyler.

Sen Anlat Karadeniz 51. Bölümde Yaşanacaklar

Kaleli 1’in alabora olması ailenin ortasına ateş gibi düşer. Bu haberin en çok sarstığı ise Asiye olacaktır. Asiye’nin feryatları ortalığı yıkar. Ailenin geri kalanı da kötü durumdadır. Abisi ile en son konuşan Tahir’dir. Ağzından şu sözler çıkar; "Hayatımın en zor işini yaptım. Bir kadına 'oğlun öldü', bir kadına 'kocan gelmeyecek' dedim!" Bu işin arkasında Genco vardır. Tahir elinde silah ile Genco’nun yanına gelir gemisini batırmasının hesabını sorar.


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Sen Anlat Karadeniz fragman

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