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  4. Sen Anlat Karadeniz’in Fatih’i Furkan Aksoy evlendi! Nureddin Nebati nikah şahidi oldu

Sen Anlat Karadeniz’in Fatih’i Furkan Aksoy evlendi! Nureddin Nebati nikah şahidi oldu

28.08.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Anlat Karadeniz’de canlandırdığı Fatih karakteriyle büyük beğeni toplayan Furkan Aksoy, bir süredir aşk yaşadığı Sevde Çobanoğlu ile evlendi. Oyuncu düğünde karelerini paylaşırken nikah şahitleri de dikkat çekti.

Sen Anlat Karadeniz’in Fatih’i Furkan Aksoy mutlu gününden kareleri paylaştı. Sen Anlat Karadeniz’de canlandırdığı Fatih karakteriyle büyük beğeni toplayan Furkan Aksoy, bir süredir aşk yaşadığı Sevde Çobanoğlu ile evlendi.

İstanbul’daki bir otelde gerçekleşen düğüne sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Gecede ayrıca İzzet Yıldızhan da sahne aldı.

Aksoy sosyal medya paylaşımına şu notu düştü:

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"Yeni hayatımın ilk gününden tüm sevenlerime merhabalar. Dün itibariyle dünya evine girmiş bulunmaktayım. Dilerim ki bu dünyada seven, sevdiği ile birlikte yaşlanır. Dualarımın kabul olduğu günlerde sizlerin de dualarının kabul olmasını dilerim.

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Sevginin Sevde’ye dönüştüğü yerde, hayatımın en mutlu gününde yanımda olan başta nikah şahitlerimiz Sn. Mehmet Tevfik Göksu, Sn. Nureddin Nebati, Sn. Mahmut Demirtaş ve Sn. Sebahattin Şirin olmak üzere aileme, çok kıymetli arkadaşlarıma, tebriklerini ileten sevenlerime teşekkür ederim."

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