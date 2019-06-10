'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu aşka geldi

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes’i İrem Helvacıoğlu aşka geldi.

Dizide birlikte rol aldığı Ulaş Tuna Astepe ile izleyici tarafından yakıştırılan İrem Helvacıoğlu, sezon arasında sevgilisi Eser Alp ile hamak pozunu paylaştı.

Hamakta birlikte oturan çiftin mutlu pozu, Sen Anlat Karadeniz izleyicilerinin yine tepkisine neden oldu.

Helvacıoğlu’nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nişanlandıkları da yüzüğünden anlaşılıyor. Aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, zaman zaman nişanlısıyla fotoğraflarını paylaşıyor ama Sen Anlat Karadeniz izleyicisine yaranamıyor!

Instagram’dan yaptığı son paylaşıma pek çok SAK izleyicisi, “Yanında keşke Ulaş olsaydı” şeklinde yorumlar yapılıyor.



