Yağmurlu günlerin ardından teraslarda ortaya çıkan su sızıntıları, ev sahiplerinin karşılaştığı yaygın sorunlardan biri. Zamanla yıpranan su yalıtımı, çatlayan derzler ve zemindeki küçük hasarlar, yağmur suyunun alt katlara ulaşmasına yol açabiliyor.

Teraslarda oluşan sızıntıları gidermek için aslında her zaman büyük tadilatlar gerekmiyor. Zeminin durumuna ve kullanılacak ürünün özelliklerine bağlı olarak, sıvı su yalıtım malzemeleriyle yüzeyin koruyucu tabakasını yenilemek mümkün olabiliyor.

Bu yöntemlerden biri de rulo yardımıyla uygulanan akrilik kauçuk esaslı sıvı yalıtım malzemeleri. Kuruduktan sonra esnek bir membran oluşturan bu ürünler, uygun yüzeylerde nem ve yağmur suyuna karşı koruma sağlayabiliyor.

TERASTAKİ SU SIZINTISI NASIL ÖNLENİR?

Su yalıtımı uygulamasına başlamadan önce terasın genel durumunun kontrol edilmesi gerekiyor. Yerinden oynayan fayanslar, çatlamış derzler veya zeminden ayrılan kaplama parçaları varsa öncelikle bu sorunların giderilmesi gerekiyor. Hasarlı bir yüzeye doğrudan yalıtım malzemesi uygulamak, su sızıntısının devam etmesine neden olabiliyor.

1. ADIM: TERAS ZEMİNİNİ TEMİZLEYİN

İlk olarak terasın üzerindeki yapraklar, toprak, toz, yağ ve diğer kirler tamamen temizlenmeli. Yalıtım malzemesinin yüzeye iyi tutunabilmesi için zeminin temiz olması büyük önem taşıyor. Ayrıca uygulama yapılacak yüzeyin nem durumunun, kullanılacak ürünün üretici talimatlarına uygun olması gerekiyor.

2. ADIM: ÇATLAKLARI VE DERZLERİ ONARIN

Yalıtım malzemesini uygulamadan önce zemindeki çatlaklar kontrol edilmeli. Hasarlı derzler uygun malzemelerle yenilenmeli, küçük açıklıklar kapatılmalı. Özellikle terasın duvarlarla birleştiği noktalar ve köşeler dikkatle incelenmeli. Su giderlerinin açık olması da önemli. Yağmur suyunun zeminde birikmesini önlemek için giderlerin düzgün çalıştığından emin olunmalı.

3. ADIM: SIVI SU YALITIM MALZEMESİNİ UYGULAYIN

Yüzey hazırlandıktan sonra akrilik kauçuk esaslı sıvı su yalıtım malzemesi rulo yardımıyla zemine eşit şekilde yayılabilir. Bu malzemeler kuruduklarında esnek bir koruyucu tabaka oluşturur. Böylece uygun koşullarda yağmur suyunun yüzeyden içeri sızmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak uygulama sırasında ürün ambalajında belirtilen kat sayısına, metrekare başına kullanım miktarına ve katlar arasındaki kuruma sürelerine uyulması gerekiyor.

Duvar dipleri, köşeler ve gider çevreleri gibi kritik noktalarda daha dikkatli çalışılmalı. Kullanılan yalıtım sistemi gerektiriyorsa bu bölgelere takviye filesi de uygulanmalı.

4. ADIM: TAMAMEN KURUMASINI BEKLEYİN

Yalıtım malzemesi uygulandıktan sonra en önemli aşamalardan biri kuruma süresi. Zeminin dokunulduğunda kuru hissedilmesi, üzerinde yürümeye veya eşya yerleştirmeye hazır olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle terasın yeniden kullanılabilmesi için üreticinin belirttiği tam kuruma ve kullanıma açılma sürelerine uyulmalı.

FAYANSLARI SÖKMEDEN SU YALITIMI YAPILABİLİR Mİ?

Bazı teraslarda mevcut kaplama sökülmeden su yalıtımının yenilenmesi mümkün olabiliyor. Ancak bunun için zeminin sağlam olması ve seçilen ürünün mevcut yüzeyle uyumlu olması gerekiyor. Özellikle fayansların yerinden oynadığı, zeminde ciddi çatlakların bulunduğu veya su sızıntısının yapısal sorunlardan kaynaklandığı durumlarda yalnızca yüzeye yalıtım malzemesi sürmek yeterli olmayabilir.

Not: Her sıvı yalıtım ürünü doğrudan fayans üzerine uygulanmaya veya sürekli üzerinde yürünmeye uygun değildir. Uygulama öncesinde ürünün teknik özellikleri mutlaka kontrol edilmelidir. Bu tür sorunlarda daha kapsamlı bir onarım gerekebileceği için uzman desteği alınması öneriliyor.