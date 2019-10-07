Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dizinin 3. sezonu başladı Helvacıoğlu, yeni sezona da yine başarılı performansı ile giriş yaptı. Oyuncu, instagram hesabından ise paylaştığı sırt dekolteli pozu ile adeta ortalığı yaktı.



Kısa sürede paylaşıma on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de yine bir dekolteli fotoğrafını "Veeeee beklenen an; ortaya renk karmaşası" notuyla paylaşmıştı.



