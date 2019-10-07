Mynet Trend

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 07.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte o paylaşım...

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dizinin 3. sezonu başladı Helvacıoğlu, yeni sezona da yine başarılı performansı ile giriş yaptı. Oyuncu, instagram hesabından ise paylaştığı sırt dekolteli pozu ile adeta ortalığı yaktı.

irem2
Kısa sürede paylaşıma on binlerce beğeni ve yorum geldi.

irem3

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de yine bir dekolteli fotoğrafını "Veeeee beklenen an; ortaya renk karmaşası" notuyla paylaşmıştı.


Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!
Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylarAnnesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
irem helvavıoğlu sen anlat karadeniz nefes

En Çok Okunan Trend Haberler

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Çok konuşulan sünnet düğününde dans ile ilgili flaş gelişme

Çok konuşulan sünnet düğününde dans ile ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü şarkıcı imam nikahında 10 külçe altın istedi!

Ünlü şarkıcı imam nikahında 10 külçe altın istedi!

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç'tan flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Demi Moore kendisine 15 yaşında tecavüz eden kişiyi açıkladı

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten rap performansı

Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten yeni bomba

Gizem Karaca derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Derin dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti

Didem Soydan'ın yatak paylaşımına beğeni yağdı

Bu yatak pozu diğerlerine benzemiyor! Beğeni yağdı

Hakan Hatipoğlu'ndan Arda Ayten'e teşekkür!

Sayende 10 kıta 'İstiklal Marşı'nı ezberledik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.