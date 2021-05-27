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Sen Çal Kapımı 2.sezondan yeni fragman! Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

27.05.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı yeni sezonuyla seyirciyle buluşacak. Dizideki aşkları gerçek hayata da taşınan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı dizinin, 2. sezonun da yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezonunda Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın hikayesi 5 yıllık zaman atlamasıyla ekrana taşınacak.

Sen Çal Kapımı 2.sezondan yeni fragman! Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 17 Nisan'da ekrana gelen 39. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor.

ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK!

Dizi 2. sezon ilk bölümüyle 9 Haziran Çarşamba akşamı Fox TV'de olacak. Sen Çal Kapımı'nın yeni sezon hikayesi ise 5 yıllık zaman atlaması ile başlayacak.

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AŞKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla adeta aşkını ilan etmişti.

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Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden paylaştığı fotoğrafa “Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel" notunu yazmıştı.

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Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde ise magazin muhabirlerinin soruları karşısında, "Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel gidiyor. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Arkadaş olduk. Sonra bir takım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı" cevabını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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