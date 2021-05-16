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  4. Hande Erçel'in mavi mayolu Maldivler pozlarına beğeni yağdı

Hande Erçel'in mavi mayolu Maldivler pozlarına beğeni yağdı

16.05.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile birlikteliğini Maldivler'de ilan eden Hande Erçel, tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Erçel'in mavi mayosuyla çekilen fotoğraflarına bir saatte 2 milyondan fazla beğeni geldi.

Hande Erçel'in mavi mayolu Maldivler pozlarına beğeni yağdı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti.

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Instagram'da en çok takipçisi (21 milyon) bulunan ünlülerden olan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği aşk tatilinden yeni fotoğraflar yayınladı.

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27 yaşındaki oyuncu, palmiye ağaçlarının altında mavi mayosu ile objektif karşısında verdiği pozları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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Erçel'in kareleri 1 saatte, yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Hande Erçel
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