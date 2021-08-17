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  4. Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Eda’nın büyük bir sürprizi var

Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Eda’nın büyük bir sürprizi var

17.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapmasına çok az kalan Sen Çal Kapımı dizisinin 49. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde hem Serkan’ı hem de izleyicileri bekleyen büyük bir sürpriz var.

Sen Çal Kapımı 49. bölümden yeni bir fragman daha yayınlandı. Adım adım finale doğru ilerleyen dizinin bu bölümünde izleyicileri sürprizler bekliyor.

Sen Çal Kapımı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'dan Serkan'a sürprizSen Çal Kapımı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'dan Serkan'a sürpriz

SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır... Üstelik Serkan, Eda’nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar. Eda’nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder. Halbuki Eda’nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır...

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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