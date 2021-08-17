Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Eda’nın büyük bir sürprizi var

Sen Çal Kapımı 49. bölümden yeni bir fragman daha yayınlandı. Adım adım finale doğru ilerleyen dizinin bu bölümünde izleyicileri sürprizler bekliyor.

SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır... Üstelik Serkan, Eda’nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar. Eda’nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder. Halbuki Eda’nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır...



