MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sen Çal Kapımı 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın bebek sevinci

Sen Çal Kapımı 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın bebek sevinci

23.08.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 50. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çekimleri sona eren ve final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanında, Eda'nın hamileliği Serkan'ı mutluluktan havaya uçuruyor. Fragmanda Eda'nın "Çifte bebek" sözleri ise dikkat çekiyor.

Sen Çal Kapımı 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın bebek sevinci

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 52. bölümüyle final yapacak. Sen Çal Kapımı dizisinin, 50. yeni bölümünde 2. fragman yayınlandı.

Sen Çal Kapımı_49 (4)

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdiFinal yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdi

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye
karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır.

Sen Çal Kapımı_49 (5)

Üstelik Serkan, Eda’nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar.

Sen Çal Kapımı_49 (2)

Eda’nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder.

Sen Çal Kapımı_49 (3)

Halbuki Eda’nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır.

Sen Çal Kapımı_49 (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'i görenler tanımıyorÇocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'i görenler tanımıyor
PARTNERMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladıMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladı
Yarışmacının tabağına kan sıçrayınca... Usta şef bakın ne dediYarışmacının tabağına kan sıçrayınca... Usta şef bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Okan Zeki Karacan cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Okan Zeki Karacan cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Van'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi

Van'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.