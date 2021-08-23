Sen Çal Kapımı 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın bebek sevinci

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 52. bölümüyle final yapacak. Sen Çal Kapımı dizisinin, 50. yeni bölümünde 2. fragman yayınlandı.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Artlife’taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye

karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır.

Üstelik Serkan, Eda’nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar.

Eda’nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder.

Halbuki Eda’nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır.



