Sen Çal Kapımı 8. bölüm izle! Eda ve Serkan arasında tasarım krizi! Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 8. bölümü 2 Eylül Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 8. bölümünde, çalınan tasarım konusunda Eda'yı suçlayan Serkan, daha sonra ise büyük pişmanlık yaşadı.

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 9 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 9. yeni bölüm fragmanı henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor. Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor.



