Sen Çal Kapımı dizisinde İlayda Çelik katıldı! Sen Çal Kapımı'da Eda'nın yeni rakibi Balca Koçak olacak!

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu. Balca Koçak karakterine hayat verecek sevilen oyuncu İlayda Çevik, dizinin 22. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Şirketin yeni PR sorumlusu olarak işe başlayan ve güzelliğiyle dikkat çeken Balca Koçak, sivri dili ve zekâsıyla da Eda’nın karşısında olacak.

Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.

FOX’un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.