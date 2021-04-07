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Sen Çal Kapımı için sezon finali kararı! Sen Çal Kapımı yeni sezon olacak mı?

07.04.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi sezon finali yapacak. Daha önce 10 Nisan Cumartesi olarak açıklanan sezon finali tarihi ise setteki koronavirüs vakaları nedeniyle bir hafta ertelendi. Dizinin yeni sezon bölümleri için hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama da yapıldı.

Sen Çal Kapımı için sezon finali kararı! Sen Çal Kapımı yeni sezon olacak mı?

Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın akıbeti belli oldu. Daha önce final yaparak ekrana veda edeceği iddia edilen Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin 10 Nisan'da yayınlanması planlanan sezon finali bölümü ise bir hafta ertelendi.

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Yapım şirketinden yapılan açıklamada, Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Sen Çal Kapımı, 17 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan 39. bölümüyle sezon finali yapacak.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, kadrosunda; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel ve Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı'nın ekran arası ise 3 ay sürecek.

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Sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaşan ve yurt dışı satışları başarıyla devam eden dizi, Haziran ayında 40. bölümden itibaren yayınlanmaya devam edecek.

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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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