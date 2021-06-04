Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e romantik mesaj!

Fox Tv’nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı’nın başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk bölümünden itibaren aralarındaki uyum ile yakıştırılmaya başlanmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında çok geçmeden aşk dedikoduları da dolanmaya başlamıştı. İkili uzun süre aralarındaki aşkı yalanlasa da geçtiğimiz haftalarda el ele görüntülenerek ilişkileri ortaya çıkmıştı. Ünlü çiften Erçel, 34 yaşına basan sevgilisi için yaptığı paylaşımda 'Güneş ışığımsın' ifadelerini kullandı.

HANDE'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Yaz dizisi olarak yola çıkan ve koskoca bir sezonu deviren Sen Çal Kapımı’nın yıldız isimleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı gerçek oldu. Dizide aşklarını gerçek hayata taşıyan ikili yılın aşıkları olarak nitelendirildi. Önceki gün dizi setinde Bursin'in yeni yaşını kutlayan güzel oyuncudan romantik bir doğum günü paylaşımı geldi. Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile bir fotoğraf karesini Instagram’da yayınlayarak doğum gününü kutladı. Erçel, paylaşımın altına ise “Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun. İyi ki doğdun hayatımın en komik kısmı, iyi ki varsın” notunu yazdı. Kerem Bürsin ise sevgilisine “Güneş ışığım” notunu düştü.