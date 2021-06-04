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Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e romantik mesaj!

04.06.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı gerçek oldu. Sevilen dizide iki aşığa hayat veren Erçel ve Bürsin geçtiğimiz haftalarda çıktıkları tatilde aşkları belgelendi. Uzun süre ilişkilerini reddetseler de sonunda yan yanalar. Ünlü çiftten Bürsin, 34 yaşına bastı. Erçel ise yaptığı romantik paylaşımla sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e romantik mesaj!

Fox Tv’nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı’nın başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk bölümünden itibaren aralarındaki uyum ile yakıştırılmaya başlanmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında çok geçmeden aşk dedikoduları da dolanmaya başlamıştı. İkili uzun süre aralarındaki aşkı yalanlasa da geçtiğimiz haftalarda el ele görüntülenerek ilişkileri ortaya çıkmıştı. Ünlü çiften Erçel, 34 yaşına basan sevgilisi için yaptığı paylaşımda 'Güneş ışığımsın' ifadelerini kullandı.

HANDE'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Yaz dizisi olarak yola çıkan ve koskoca bir sezonu deviren Sen Çal Kapımı’nın yıldız isimleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı gerçek oldu. Dizide aşklarını gerçek hayata taşıyan ikili yılın aşıkları olarak nitelendirildi. Önceki gün dizi setinde Bursin'in yeni yaşını kutlayan güzel oyuncudan romantik bir doğum günü paylaşımı geldi. Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile bir fotoğraf karesini Instagram’da yayınlayarak doğum gününü kutladı. Erçel, paylaşımın altına ise “Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun. İyi ki doğdun hayatımın en komik kısmı, iyi ki varsın” notunu yazdı. Kerem Bürsin ise sevgilisine “Güneş ışığım” notunu düştü.

SETTE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Yılın çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisi tam gaz devam ediyor. Oyuncu çiftten 4 Haziran doğumlu Bürsin'e 'Sen Çal Kapımı' setinde erken doğum günü organizasyonu düzenlendi. Birlikte pasta kesip fotoğraf çektiren ekip eğlenceli kareleri sosyal medyada yayınladı.

Ünlü oyuncuya en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Fotoğraf çekindikleri esnada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel o anları ‘daha yeni başlıyoruz’ sözleriyle paylaştı.

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e romantik mesaj!

"SEN VAR YA SEN... YANDIN"

Kerem Bursin sevgilisinin yayınladığı karelerin ardından Erçel'i tehdit etti. Ünlü oyuncu, intikam arzusunu içinde Hande Erçel’in sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafı alıntılayarak kendi hesabında ‘Sen var ya sen… Yandın sen!’ notu ile yayınladı.

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e romantik mesaj!


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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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