MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman ve nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman ve nerede çekildi?

07.08.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Demet Özdemir, Binnur Kaya ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi Star TV ekranlarında sine severler ile buluşacak. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman ve nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Film, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü anlatıyor. İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi hakkında detaylı bilgiler...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

skde2

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç gibi oyuncular yer alıyor.

skde3

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 yapımı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi İstanbul'un Maltepe ilçesinde çekilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktıSüper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktı
Sen misin göğüslerine laf eden! Mal varlığına haciz koydurup...Sen misin göğüslerine laf eden! Mal varlığına haciz koydurup...
Üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldıÜzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Star TV Demet Özdemir Uraz Kaygılaroğlu sen kiminle dans ediyorsun Oyuncu anne

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Günün Videosu

Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.