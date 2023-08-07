Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun ne zaman ve nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Film, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü anlatıyor. İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi hakkında detaylı bilgiler...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç gibi oyuncular yer alıyor.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 yapımı Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi İstanbul'un Maltepe ilçesinde çekilmiştir.

