Sen Kimsin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sen Kimsin filminin oyuncuları kim?

2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu Tolga Çevik'in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği Sen Kimsin filmi Tekin adında bir karakterin ve emekli trafik polisinin kaybolan bir kızın peşindeki maceralarını anlatıyor. Sevilen filmde başrolü yine Tolga Çevik üstleniyor. İşte Sen Kimsin filmi çekim yeri, tarihi ve oyuncuları...

SEN KİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sen Kimsin filminin çekimleri Kartal, Karaköy, İstinye, Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Eminönü ve Kasımpaşa gibi değişik semtlerde gerçekleştirildi. 2012'de başlayan ve geceli gündüzlü 6 hafta süren çekimlerde Tolga Çevik'in canlandırdığı Tekin karakterine İstanbul sokaklarında Pelin karakteriyle Zeynep Özder eşlik etti.

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı olan İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak amacıyla yaşamları pahasına her türlü tehlikeyi göze alırlar. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlangıç yapan hikaye hesaplaşmaların ve türlü oyunların geliştiği bir macera halini alır. Bu hikayede masum ve suçlu birbirine karışacaktır. Fakat karakterlerin tek bir hatası vardır, o da kendi tekniklerini kullanmak...