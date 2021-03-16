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Sen Kimsin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sen Kimsin filminin oyuncuları kim?

16.03.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Sen Kimsin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sen Kimsin filminin oyuncuları kim?

Senaryosunu Tolga Çevik'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan'ın üstlendiği Sen Kimsin filmi 2 Mart 2012 tarihinde vizyona girmişti. Tekin isimli karakterin ve emekli trafik polisinin kaybolan bir kızın peşindeki maceralarını anlatan filmde başrolü yine Tolga Çevik üstleniyor. Peki Sen Kimsin filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sen Kimsin oyuncuları kim? İşte detaylar...

2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu Tolga Çevik'in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği Sen Kimsin filmi Tekin adında bir karakterin ve emekli trafik polisinin kaybolan bir kızın peşindeki maceralarını anlatıyor. Sevilen filmde başrolü yine Tolga Çevik üstleniyor. İşte Sen Kimsin filmi çekim yeri, tarihi ve oyuncuları...

SEN KİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sen Kimsin filminin çekimleri Kartal, Karaköy, İstinye, Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Eminönü ve Kasımpaşa gibi değişik semtlerde gerçekleştirildi. 2012'de başlayan ve geceli gündüzlü 6 hafta süren çekimlerde Tolga Çevik'in canlandırdığı Tekin karakterine İstanbul sokaklarında Pelin karakteriyle Zeynep Özder eşlik etti.

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı olan İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak amacıyla yaşamları pahasına her türlü tehlikeyi göze alırlar. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlangıç yapan hikaye hesaplaşmaların ve türlü oyunların geliştiği bir macera halini alır. Bu hikayede masum ve suçlu birbirine karışacaktır. Fakat karakterlerin tek bir hatası vardır, o da kendi tekniklerini kullanmak...

SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI KİM? OYUNCU KADROSU

Tolga Çevik (Tekin Yüksek)
Toprak Sergen (Uşak)
Pelin Körmükçü (Suzan)
Köksal Engür (İsmail Abi)
Zeynep Özder (Pelin)
Aziz Sarvan
Mahir İpek
Hakan Salınmış
Çetin Altay
Orçun İynemli
Cevher Hikmet Güzey
Celal Belgil

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Körmükçü Tolga Çevik
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