Sen nasıl bir kralsın! Metroda ayaklarını uzatan çocuğa hayatının dersini verdi

Her kuşakta insanlar ergenliğe girdiklerinde, daha asi olurlar. Erkek ya da kız fark etmiyor. Her cins için ergenlik dönemi 'aşırı uçlarda' yaşanıyor. Asiliğin yanına farklı türde müzikler, kıyafet tarzı ve birçok farklı şey ekleniyor. Yetişkinliğe ilk adımı atan ergenler bu dönemde kendilerini herkesten üstün sanmaya başlıyor ve ne kadar istemesek de bu ergenlerin temel özelliği olarak görebiliriz.
Ve ne biliyor musunuz? Yeni jenerasyon bunu daha uçlarda yaşıyor! Bir ekranın karşısından büyüyen çocuklar, saygı, hoşgörü biri kavramlardan ne yazık ki uzak şekilde, küfürlü kaba ve cahil olarak büyüyor.
Tabii ki istisnalar da var ama haberimizdeki çocuk ne yazık ki bu olumsuz duruma örnek!
Metroda ayaklarını uzatarak, yatar pozisyonda yolculuk eden bu genç, hayatının dersini alacağından habersizdi! Bir Twitter kullanıcı tarafından paylaşılan durum, dünyanın her yerinde genç neslin benzer özellikler taşıdığını göz önüne koydu!
Metroda yatarak yolculuk eden genç elinde telefonuyla hipnoz olmuş şekilde oyun oynarken, yattığı ikinci koltuğa bir kişi oturmak ister. Ebeveyninin de kayıtsız kalması üzerine, ayaktaki adam bir hamleyle çocuğun ayaklarının üzerine oturur.
Bu durumla karşı karşıya kalan çocuğun şaşkınlığı yüzünden çok net şekilde okunuyor.
Başkalarının hakkını gasp ederken, umursamaz davranan çocuğa öğretici bir ders olmuş.
Bu olaylar yaşanırken çocuğunun annesinin umursamaz tavrı da Twitter kullanıcıları tarafından dikkat edilen başka bir nokta oldu.
Kısa sürede on binlerce paylaşım alan gönderide, Elton John'a benzetilen adam çok sayıda övgü aldı.
Peki aynı durumla siz karşı karşıya gelseydiniz ne yapardınız?
Kaynak: boredpanda
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