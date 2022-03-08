Sen Yaşamaya Bak filmi uyarlama mı? Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Aslı Enver'in rol aldığı filmin detayları

Sen Yaşamaya Bak filmi hakkında uyarlama mı değil mi sorusu da gündemde sık sık söz edilmektedir. Bu soru aynı zamanda birçok kişinin aklında da bir soru işareti oluşturmuştur. Ama bu filmin kesinlikle bir uyarlama olmadığı bilinmektedir.

Netflix yapımı Sen Yaşamaya Bak filmi fragmanı yayınlanınca büyük ses getirdi. Bir süredir herhangi bir yapımda görülmeyen Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı romantik filmin çifti birbirine çok yakıştırılmıştı. Filmin yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor, yapımın senaristliği ise Hakan Bonomo'ya ait. 5 ay ömrü kalan Melisa'nın çocuğuyla hayatını anlatan film merakla bekleniyor.

SEN YAŞAMAYA BAK KONUSU NEDİR?

Bekar bir anne olan Melisa hastadır ve 5 ay ömrü kalmıştır. Geri kalan hayatında oğlu Can'ı emanet edeceği bir adam bulmak ister. Melisa aynı zamanda aşık olmak istemektedir.

Oğluyla bir arkadaş gibi eğlenen Melisa'nın yolu Fırat ile kesişecektir. Bu adamın doğru adam olup olmadığı Melisa'nın duygularına kalacaktır.

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix: Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun oynadığı Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi

SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI

Aslı Enver,

Kaan Urgancıoğlu,

Mert Ege Ak,

Ezgi Şenler,

Birce İrem,

Sertaç Güder,

Defne Ayşe Özpirinç,

Gizem Özmen,

Vural Şahanoğlu,

Latif Koru.



