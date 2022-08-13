Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel'den çok konuşulacak siyah beyaz paylaşım! "Bu ne güzellik"

Daha önce Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile rol alan Cemre Baysel, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Senden Daha Güzel dizisinde Efsu karakterine hayat veriyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi.

SENDEN DAHA GÜZEL'İN EFSUN'UNUNDAN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM!

Baysel, bu kez siyah beyaz çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Zebra desenli bir kıyafet seçtiği görülen ismin kırmızı ruju dikkat çekerken, ünlü ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Takipçilerinden Baysel'e "Bu ne güzellik" "Ben böyle güzellik görmedim" gibi pek çok yorum geldi.

İşte Senden Daha Güzel dizisinin Efsun'u Cemre Baysel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



