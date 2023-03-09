Seneler boyu çalıştığı gazeteden ayrılan Yılmaz Özdil'e Meral Akşener'den göndermeli destek geldi! CHP - İYİ Parti krizinde 'Akşener' demişti...

Millet İttifakı'ndaki 72 saatlik adaylık krizi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanmasıyla sona ererken, gerilim dolu süreçte söyledikleriyle gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü ile yollarını tamamen ayırdığını duyurdu. Yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılan Özdil, sert ifadeler kullanmıştı.

YILMAZ ÖZDİL'DEN CHP'YE SİTEM: ÜZÜLMEDİM DESEM, YALAN OLUR

Sözcü'deki yazısında görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne sürerek "Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Özdil, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sözcü TV'den ayrılmasının ardından kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özdil, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN DE AYRILDI

Özdil bugün ise yıllardır köşesinde kalem karaladığı Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, şunları söyledi:

"Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."

Özdil'in ayrılık kararı gündem yaratırken, sosyal medyada çok sayıda destek ve sitem mesajları atıldı.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN DESTEK MESAJI

Özdil'le ilgili mesajlardan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaşımı ise dikkat çekti.

Akşener, mesajında "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey." diye yazdı.

YILMAZ ÖZDİL NE DEMİŞTİ?

6'lı masada yaşanan kriz sonrası Sözcü TV'de konuşan Özdil, Akşener'i haklı bulduğunu belirterek "Kamuoyu şirketleri değil, çıkın sokağa çıkın kardeşim gençler kimi söylüyorsa aday o ve yüzde 60 oyla da bu ülkede seçimi kazancak olan o isim. Ben bir CHP'li gazeteci olarak bunu söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener masadan aslın dışlandı. Akşener'e bu dikte edilmek istendi bunu da hiçbir parti kabul etmez. " demişti.

ÜMİT ÖZDAĞ VE ŞAHAN DA PAYLAŞTI

Öte yanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Şahan Gökbakar da Özdil'le ilgili destek mesajları paylaştı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Türkiye sizi tanıyor ve haklı olduğunuzu biliyor." notunu paylaşırken; Şahan Gökbakar da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yılmaz Özdil'den haz etmem.Yazılarında bana yarattığım karakter adıyla hitap ederek aklınca beni aşağılayan ve sınıflandıran biridir kendisi.Ancak fikirlerini özgürce açıkladı diye, yıllardır emek verdiği Sözcü'den atılmasını kınıyorum.Zihniyet aynı. Beğenmedim dediklerini,kovun!"





