Senelerce yanlış bilmişiz! Meğer onu icat eden kişi oymuş

Hayatımızı büyük ölçüde etkileyen icatların bilinenin aksine gerçek mucitlerini öğrenmek ister miydiniz? Bu yazımızda telefon, radyo ve uçak gibi günümüzün en önemli teknolojileriyle ilgili yanlış bilinenlerin doğrularını sizler için derledik. Telefonun mucidi: Telefonun gerçek mucidi bilinenin aksine Graham Bell değildir. Graham Bell, yalnızca telefonun patentine sahiptir. Graham Bell, 1876 yılında telefonun patentini almıştır ancak bundan çok öncesinde, tarihler 1854’ü gösterirken Antonio Meucci ilk telefonu çoktan üretmiştir bile. Meucci “teletrofono” adını verdiği bu icatla ses dalgalarını elektrik dalgalarına dönüştürüp diğer tarafta tekrar ses çevirebilen bir makine üretmiştir. Meucci, icadını o zamanlar ticarete dökmek gibi bir niyeti bulunmadığı için 1871 yılına kadar patent başvurusu yapmaz. 1871 yılında da patenti alabilmek için 250 dolara ihtiyacı olur ama maddi imkânsızlıklarından dolayı bu parayı veremez. Sonrasında yıllık süreçlerle yenilemesi gereken geçici bir patent alır. Bu patenti 3 sene boyunca yıllık 10 dolara yeniler ancak 1874 yılında bu ücreti ödeyemediği için patenti elinden alınır. Sonrasında Graham Bell ortaya çıkar ve “telephone” isimli cihazıyla Meucci’nin patentini satın alır. ABD Kongresi, 2002 yılında telefonun mucidi olarak Antonio Meucci’yi kabul eder ancak patent hâlâ Graham Bell’e aittir.

Ses kaydedicisinin mucidi: Ses kaydedicisinin mucidinin Thomas Edison olduğu söylenir. Aslında bu söylem bir bakıma bu doğrudur ancak bir ses kayıt cihazını gerçek anlamda ilk icat eden kişi Edouard-Leon Scott de Martinville’dir. Olay şu şekilde gerçekleşir. Edison, 1877 yılının Mayıs ve Temmuz ayları arasında ses kaydedici bir cihaz ortaya çıkarır. 21 Kasım 1877 tarihindeyse bu cihazın icadını “fonograf” ismiyle dünya ile paylaşır. Burada dikkat çeken husus, Edison’dan 20 sene önce yani 1857 yılında Edouard-Leon Scott de Martinville’in “fonotograf” isimli bir ses kayıt cihazının patentini almış olması. Günümüzde ses kaydedicilerinin mucidi olarak Edison’un anılmasının sebebiyse Edouard-Leon Scott de Martinville’in ürettiği cihazdan kaydedilen sesin tekrar oynatılmasının o zamanlar mümkün olmaması. 2008 yılında bir bilgisayar kullanılarak Edouard-Leon Scott de Martinville’in kaydettiği ses oynatılabildi. Dilerseniz aşağıdaki videodan bu ses kaydına ulaşabilirsiniz. Modern otomobilin mucidi: Yanlış bilinen bir diğer mucitse ilk modern otomobil ile adı geçen Henry Ford’dur. Henry Ford, araba ürettiği fabrikalarda bant sistemini kullanan ilk insandır ancak modern otomobilin mucidi değildir. Modern otomobillerin mucidi, Karl Benz isimli mühendistir. Karl Benz, benzinle çalışan, kendinden itişli ilk otomobili 1885 yılında Almanya’da üretmiştir. Sonrasında da kendi şirketi Benz & Cie adına modern otomobilin patentini alan Benz, 1888 yılında da bu otomobilin üretimine başlar. Tüm bunların yanı sıra Henry Ford, kendinden itişli ilk otomobilini 1896 yılında üretmiştir.

Radyonun mucidi: Aslında radyoyu ilk üreten kişi Nikola Tesla’dır ancak ürünün patenti Marconi’dedir. Tesla’nın açıklamalarına göre Tesla, radyoyu Marconi’den iki yıl önce üretmiştir ancak o sıralarda daha büyük bir buluşla uğraştığı için patent almamıştır. Tesla, aynı zamanda Marconi’nin radyoyu yaparken kendi patentlerinden faydalandığını da söylemiştir. Marconi 1895 senesinde radyoyu icat ettiğini Londra’da ilan eder ancak icat ettiğini iddia ettiği cihaz, zamanında Tesla’nın yayınladığı yazılarda bulunan sisteme çok benzemektedir. Tesla, her ne kadar radyo frekanslarını uzun mesafelerde aktarabildiğini iddia etse de bu iddiasını kanıtlayan taraf Marconi olduğu için radyonun mucidi olarak Marconi kabul edilir. Uçağın mucidi: Uçağın patentine her ne kadar Wright Kardeşler sahip olsa da bir uçakla ilk uçuşu gerçekleştiren isim Richard Pearse’tır. Wright Kardeşler’in 17 Aralık 1903’te yaptığı o ikonik uçuşun 9 ay öncesinde, yani 31 Mart 1903 tarihinde uçan Richard Pearse’ın uçak modeli, günümüz uçaklarına daha çok benzemekteydi. Pearse’ın uçak modelinde çift kanat yerine tek kanat vardı. Aynı zamanda tek pervaneye sahip olan bu modelin dengeleyicileri ön tarafta değil, arka taraftaydı.