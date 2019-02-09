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Şener Özbayraklı Fenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddeden Şener Özbayraklı'nın sezon sonu için Beşiktaş'a söz verdiği iddiaları güçlendi.

Şener Özbayraklı Fenerbahçe'yi reddetti! Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe’nin kendisini önce Tolgay’a karşılık Beşiktaş’a sonra da Serdar Aziz’e karşılık Galatasaray’a önermesinden sonra ayrılık kararı alan Şener Özbayraklı’nın gelecek sezon için Bursaspor’dan eski hocası Şenol Güneş’e söz verdiği iddia edilmişti. Şener’in Fenerbahçe yönetiminin yaptığı 2+1 yıllık teklifi reddettiği kadro dışı kalmasının bile söz konusu olduğu iddia edildi.

Bu arada Şener’in son idmanda belinden yaşadığı ağrı nedeniyle Kayseri'ye götürülmediği gelen bilgiler arasında. (FOTOSPOR)


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