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Şener Şen oyunculuğu bırakıyor mu?

06.06.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Şener Şen, sağlık kontrolleri için Datça tatilini yarıda kesere İstanbul’a döndü. Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener Şen, "Bizden de biraz geçti gibi" dedi.

Şener Şen oyunculuğu bırakıyor mu?

Datça tatilini yarıda kesen Şener Şen, sağlık kontrolleri için döndüğü Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede objektiflere takıldı. Yedi ay önce koronavirüse yakalanıp hastanede tedavi görerek hastalığı yenen usta sanatçı, sağlık kontrolünden geçti. Nişantaşı'nda aylar önce tedavi gördüğü aynı hastaneye gelerek son kontrollerini yaptıran Şen, çıkışta telaşlı haliyle objektiflere yansıdı.

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ŞENER ŞEN: ASLINDA BIRAKMAK LAZIM

Snob Magazin'in haberine göre; koronavirüse yakalanan oyuncu virüsü atlattıktan sonra kontrollerinin iyi çıktığını söyledi. Tatilden döndüğünü söyleyen Şen, "Eski filmlerimiz hâlâ ilgiyle izleniyor. Mesleği tam olarak bıraktınız mı?" sorusuna, "Aslında bırakmak lazım ama tam olarak da bırakmadım. Bana uyan bir iş olursa tabii ki düşünebilirim. Eskiden o filmler çekilirken gençtik şimdi yaşlandık. Bizden de biraz geçti gibi" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şener Şen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
büyük oyuncusun vesselam.
zaten oynuyormuduki yaptıgı tüm projeler için teşekkürler şener şen yolun açık olsun

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