Şenes Erzik, liglerin haziranda başlamasına ihtimal vermiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için başlatılma kararı alınmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecinde insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Erzik, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih biraz daha kaydırılacak gibi gözüküyor. Liglerin haziran ayında başlamayacağı belli. UEFA, liglerin ağustosun başına kadar bitirilmesini istedi ancak herkes koronavirüs sürecinin bu kadar hızlı gelişeceğini bilmiyordu. Tablo biraz değişik. Şu anda gidişat iyi değil. Birçok takımda pozitif vakalar çıktı. Patlama oldu. Bu göz ardı edilemez. Ligler, haziran ayında başlamayacak gibi görünüyor. Süreci iyi takip etmek gerek. Liglere başlama tarihinin ağustosun sonuna doğru olacağını düşünüyorum."

Deneyimli futbol adamı, liglerin başlama tarihi ile ilgili erteleme yapılması durumunda UEFA'nın göstereceği tavırla ilgili, "UEFA, 27 Mayıs'ta bir toplantı yapacak. UEFA, liglere başlama tarihleri kendi turnuvalarının takvimiyle çakışmıyorsa bu konuda sonuna kadar yardımcı olur. Bu işi başından beri bir takvim olayı olarak ele almak lazım. FIFA ve UEFA'da, dünya kupaları ile Avrupa şampiyonalarında hep ilk yapmaya çalıştığımız şey uluslararası takvimdi. Onlarla oynamak mümkün ama ne derece olur şu an gerçekten bir şey söyleyemiyorum" diye görüş belirtti.