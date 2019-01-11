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Seneye tanıtılması planlanan iPhone’lar basına sızdı! İşte öne çıkan özelliği

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 11.01.2019 22:34 | Son Güncelleme

The Wall Street Journal, Apple’ın gelecek sene piyasaya sürmeyi planladığı üç yeni iPhone modeli hakkında bilgileri paylaştı.

Seneye tanıtılması planlanan iPhone’lar basına sızdı! İşte öne çıkan özelliği

Gazetede yer alan habere göre, gelecek sene piyasaya sürülmesi beklenen modellerden birinin, satışları şirketin beklentilerinin gerisinde kalan ‘ekonomik' amiral gemisi iPhone XR'nin yerini alması planlanıyor.

Haberde ayrıca Apple'ın 2020'de tamamen —şimdi XS akıllı telefon serisinde kullanılan ve daha maliyetli olan olan- OLED ekranlara geçmeyi planlandığı bildirildi.

steve

ÜÇLÜ ARKA KAMERA

Gazete, Apple'ın tanıtacağı yeni telefonlarda en büyük yeniliğin kameralar olacağını da yazdı. Habere göre en üst modelde üçlü ana kamera modülü, diğer iki modelde ise çift arka kamera olacak.

APPLE CİRO BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Apple ilk çeyrek için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirmişti.

Apple, aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak Çin ekonomisindeki zayıflık ve buna bağlı iPhone satışlarının beklenenin altında kalmasını göstermişti.


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