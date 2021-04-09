Seni Çok Bekledim 11. bölümde neler oluyor? Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisinin senaryosu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman tarafından yayınlanıyor. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak gibi isimler de yer alıyor. Seni Çok Bekledim'in yeni bölümü bu akşam Star Tv'de ekranlarda olacak. Peki, Seni Çok Bekledim 11. bölümde neler oluyor? İşte, detaylar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜM FRAGMANI

Kadir, kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak, öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Kadir'in henüz Ayliz'in hastalığından haberi yoktur. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'e anlatmaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ FİNAL KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seni Çok Bekledim dizisi içi final kararı alındı. Başrolde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizi 13. bölümde ekrana veda edecek.