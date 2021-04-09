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Seni Çok Bekledim 11. bölümde neler oluyor? Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle

09.04.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seni Çok Bekledim dizisi 11. bölüm diziyi yakından takip edenler tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin son bölümünde Kadir ve Cemal karşı karşıya gelmişti. Peki, Seni Çok Bekledim 11. bölümde Ayliz hastalığını Kadir'e söyleyecek mi? Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü bu akşam Star Tv ekranlarında izleyenlerin karşısında olacak. İşte, ayrıntılar...

Seni Çok Bekledim 11. bölümde neler oluyor? Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisinin senaryosu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman tarafından yayınlanıyor. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak gibi isimler de yer alıyor. Seni Çok Bekledim'in yeni bölümü bu akşam Star Tv'de ekranlarda olacak. Peki, Seni Çok Bekledim 11. bölümde neler oluyor? İşte, detaylar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜM FRAGMANI

Kadir, kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak, öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Kadir'in henüz Ayliz'in hastalığından haberi yoktur. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'e anlatmaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ FİNAL KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seni Çok Bekledim dizisi içi final kararı alındı. Başrolde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizi 13. bölümde ekrana veda edecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Seni Çok Bekledim'de hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir ve aşka inanmayan Ayliz’in masal tadındaki aşkı anlatılıyor. Kadir, başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Ayliz ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçıdır.Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosunda; Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz
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