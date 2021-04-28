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Seni Çok Bekledim dizisi bu akşamki bölümü ile final yapıyor| “Sana bir sır vereyim mi?”

28.04.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV’nin yeni dizilerinden olan Seni Çok Bekledim, final kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir programın başlaması ile yayın günü değişen Seni Çok Bekledim dizisi, 28 Nisan Çarşamba günü son bölümü ile izleyicilere veda ediyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Sni Çok Bekledim dizisi, bu akşam final bölümü ile ekranlara geliyor.

Seni Çok Bekledim dizisi bu akşamki bölümü ile final yapıyor| “Sana bir sır vereyim mi?”

Seni Çok Bekledim dizisinin geçtiğimiz son bölümünde, gerçekler bir bir ortaya çıkmıştı. Selahattin, habersiz olduğu gerçekle yüzleşti. Kadir ise Erol’un ölümü ile oldukça sarsılmıştı. Yeni bölümde ise Mihre, Eren ailesini bir araya getirmek için çabalıyor ancak bu sandığı kadar kolay olmuyor. Seni Çok Bekledim dizisi, 28 Nisan Çarşamba günü yayınlanan final bölümü ile izleyiciye veda ediyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL BÖLÜMÜ ÖZET

Mihre öğrendiği gerçeklerin ardından Eren ailesini bir araya getirmek için harekete geçer, ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Ayliz, bir yandan ailesi ile ilgili mücadele verirken bir yandan da öğrendikleriyle sarsılır. İçinde bulunduğu zor durumu Kadir’le paylaşıp paylaşmama konusunda ikilemde kalır.

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Kadir, ailesiyle ilgili büyük sırrı öğrendikten sonra yıkılmıştır. Ne yapacağını bilemez halde kendi içinde bir yolculuğa çıkar. Kadir’in hem kendinin hem de ailesinin yaralarını sarmak için çıktığı bu yolculuk onu ummadığı bir sona ulaştırır.

Şebo, Zaza’yla ilgili duygularından emin olur ve harekete geçer. Ancak Zaza’ya yakın olmak sandığı kadar kolay değildir.

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Selo, ne yapacağını bilemez haldedir. Kendini çaresiz ve yalnız hissederken Meryem’le dertleşir. Sonunda kararını vermiştir. Attığı adımın ardından herkesi bir sürpriz beklemektedir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL FRAGMANI

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. BÖLÜM ÖZET

Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar.

Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır.

Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.


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Star TV İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz
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