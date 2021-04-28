Seni Çok Bekledim dizisi bu akşamki bölümü ile final yapıyor| “Sana bir sır vereyim mi?”

Seni Çok Bekledim dizisinin geçtiğimiz son bölümünde, gerçekler bir bir ortaya çıkmıştı. Selahattin, habersiz olduğu gerçekle yüzleşti. Kadir ise Erol’un ölümü ile oldukça sarsılmıştı. Yeni bölümde ise Mihre, Eren ailesini bir araya getirmek için çabalıyor ancak bu sandığı kadar kolay olmuyor. Seni Çok Bekledim dizisi, 28 Nisan Çarşamba günü yayınlanan final bölümü ile izleyiciye veda ediyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL BÖLÜMÜ ÖZET

Mihre öğrendiği gerçeklerin ardından Eren ailesini bir araya getirmek için harekete geçer, ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Ayliz, bir yandan ailesi ile ilgili mücadele verirken bir yandan da öğrendikleriyle sarsılır. İçinde bulunduğu zor durumu Kadir’le paylaşıp paylaşmama konusunda ikilemde kalır.

Kadir, ailesiyle ilgili büyük sırrı öğrendikten sonra yıkılmıştır. Ne yapacağını bilemez halde kendi içinde bir yolculuğa çıkar. Kadir’in hem kendinin hem de ailesinin yaralarını sarmak için çıktığı bu yolculuk onu ummadığı bir sona ulaştırır.

Şebo, Zaza’yla ilgili duygularından emin olur ve harekete geçer. Ancak Zaza’ya yakın olmak sandığı kadar kolay değildir.