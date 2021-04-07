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  4. Seni Çok Bekledim dizisi final yapacak olan Özcan Deniz elini çabuk tuttu

Seni Çok Bekledim dizisi final yapacak olan Özcan Deniz elini çabuk tuttu

07.04.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz’in başrolünü üstlendiği Star Tv’de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi beklenen izlenme oranlarına ulaşmadığı için final kararı verildi. Elini çabuk tutan Özcan Deniz, hayranlarının karşısına Senkron dizisiyle çıkıyor.

Özcan Deniz, bir dizisi biterken diğer dizisi yayına girdi. Star Tv için hazırlanan iddialı yapım Seni Çok Bekledim, istenilen izlenme oranlarına ulaşamayınca 13. bölümle ekrana veda edecek.

Seni Çok Bekledim dizisinin vedası 3 bölüm sonra gerçekleşecek. Bugünlerde Özcan Deniz’in bir başka dizisi ise izleyicilerin karşısına çıkacak. Geçen yıl pandeminin ilk başladığı dönemde Özcan Deniz, Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın da yer aldığı bir dizi çekilmişti. Özcan Deniz, kendi imkanları ile kendi evinde çok az destek alarak Senkron isimli dizisini çekmiş ve sonrasında da montajı bitirmişti. İşte Senkron dizisi GAİN platformunda izleyicilerle buluşuyor.

ÖZCAN DENİZ, SENKRON DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE

GAİN’in suç ve gerilim türündeki yeni dizisi ‘Senkron’, izleyicileri paralel evrenlerde geçen sürükleyici bir zaman yolculuğuna davet ediyor. ‘Senkron’un oyuncu kadrosunda ise dizinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen Özcan Deniz’in yanı sıra Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Uygar Özçelik yer alıyor.

Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir evrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan ‘SENKRON’ dizisinin tüm bölümleri GAİN’de.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Özcan Deniz
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