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  4. Seni Çok Bekledim dizisinden yeni fragman! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Seni Çok Bekledim dizisinden yeni fragman! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

17.01.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Star’ın yakında seyircisi ile buluşacak olan yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’den çok özel bir bir tanıtım daha yayınlandı. Ekrana gelen tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan dizinin fragmanında; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) ilk kez karşılaşmaları ve birbirlerinden etkilendikleri aşk dolu sahneler çok konuşulacak.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyirci ile buluşacak. Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

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