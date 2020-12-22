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İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'den Katar'da romantik çöl sahneleri! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

22.12.2020 22:11 | Son Güncelleme:
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İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'den Katar'da romantik çöl sahneleri! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Katar’da çekilen ilk Türk dizisi olan ve Star'da yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim'in Doha’nın güneyinde yer alan Mesaieed Çölü’nde gerçekleşen sahneleri üç gün boyunca devam etti. Ekip ve oyuncular hem zorlu hem de keyifli geçen safari sahnelerinde güzel anlar geçirdi. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerde oynadığı dizi Ocak ayında seyirci karşısına çıkacak.

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun romantik sahneleri çölün denizle bir araya geldiği, kızılın her tonunun görüldüğü bir atmosferde çekildi. Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor.

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Gün batımında gerçekleşen çöl safarisi sahneleri için Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun at üstünde birlikte çekilen kareleri hayranlarının dikkatini çekti.

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Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz (İrem Helvacıoğlu) arasındaki zor ve tutkulu aşkı anlatan Seni Çok Bekledim’in yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.
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İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Yakında Star ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi isimler yer alıyor.

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