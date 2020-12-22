İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'den Katar'da romantik çöl sahneleri! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun romantik sahneleri çölün denizle bir araya geldiği, kızılın her tonunun görüldüğü bir atmosferde çekildi. Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor.

Gün batımında gerçekleşen çöl safarisi sahneleri için Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun at üstünde birlikte çekilen kareleri hayranlarının dikkatini çekti.



Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz (İrem Helvacıoğlu) arasındaki zor ve tutkulu aşkı anlatan Seni Çok Bekledim’in yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.



İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.