Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Cemal, Ayliz’in kızı olduğunu öğreniyor!

Seni Çok Bekledim, yayın hayatına yeni başlamış olmasına rağmen birçok izleyici tarafından beğeni ile takip ediliyor. Başrollerinde Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ve Caner Şahin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Seni Çok Bekledim, bu akşam yeni bölümü ile Star TV ekranlarında!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 6. BÖLÜM ÖZET

Selahattin, karısı Zahide’nin ölümünden Erol’u (İlhan Şen) sorumlu tutar ve Erol’u vurur. Kadir (Özcan Deniz) ise Erol’a güvendiği için kendini suçlar. Erol ise hastanede yaşam mücadelesi verir. Diğer yandan kayıp olan Selo’yu ( Caner Şahin) ise polis yakalar. Babasını bulacağını düşünürken bir ikiz kardeşi olduğunu öğrenen Ayliz, (İrem Helvacıoğlu) annesiyle yüzleşir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜM FRAGMAN

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği “Seni Çok Bekledim”, gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı “Kadir” karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı “Ayliz” karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

